Ricky Martín se casa con su novio el 28 de enero

SAN JUAN, Puerto Rico.(EFE).- El cantante puertorriqueño Ricky Martin y su novio Carlos González se casarán el próximo 28 de enero en Nueva York, informó este domingo el periódico capitalino El Nuevo Día en su página web.



Según una fuente cercana al diario puertorriqueño, Martin y su compañero contraerán nupcias en la ciudad estadounidense donde el pasado 24 de junio se aprobó el matrimonio entre homosexuales.



Desde que anunció su homosexualidad en marzo de 2010, el artista boricua, que el pasado 24 de diciembre cumplió 40 años, se ha manifestado a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.



Su petición se ha extendido hasta Puerto Rico, donde aún no es legal. Martin sostuvo en junio pasado que deseaba que ese sueño se hiciera realidad en su isla natal.



"Es lo que deseo, que se le diga no al discrimen, para que la igualdad entre nosotros los humanos sea una realidad en mi país", expresó Martin en aquella ocasión.



Martin, a quien el 4 de noviembre se le concedió su ciudadanía española, admitió su homosexualidad el 27 de marzo del 2010, la cual calificó como "un regalo", a través de su página web en un comunicado titulado. "En los últimos meses me di a la tarea de escribir mis memorias".



Desde ese momento, el reconocido artista ha participado en eventos a favor de los homosexuales, entre ellos, uno en marzo del año pasado en Nueva York cuando recibió el premio Vito Russo por la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación (Glaad) por su aportación a la promoción de la igualdad de los derechos de la comunidad gay.



El acto fue aprovechado por Ricky Martin para confirmar la relación sentimental con Carlos González tantas veces insinuada.



"Yo solo quería ser libre y puedo decir que hoy soy libre", dijo Martin en el evento en el que agradeció especialmente a "mi cómplice, mi novio, Carlos. Eres lo máximo".