Ricky Martin termina relación con su novio

SAN JUAN, Puerto Rico. (DPA). - El cantante puertorriqueño Ricky Martin vuelve a estar solo, tras romper su relación sentimental con Carlos González Abella, según publicó el diario El nuevo día citando a la relaciones públicas del artista en Puerto Rico, Helga García.

El diario puertorricense asegura que la ruptura de la relación, que se hizo pública en 2011, tuvo lugar en los días previos a Navidad y en buenos términos. García aseguró al mismo diario que el cantante no hará declaraciones públicas sobre su situación sentimental.

Según El Nuevo Día, el experto en finanzas González Abella ya abandonó la residencia del artista en El Dorado.

Ricky Martin reveló públicamente su homosexualidad en 2010 y un año después, durante una gala de la Alianza Gay y Lésbica en contra de la difamación (GLAAD) en Nueva York, habló de su novio Carlos.

"Hoy puedo decir que soy libre, y por eso, definitivamente tengo que agradecer a mis padres (...), a mis amigos, mi familia, mis fanáticos y a mi compinche y novio, Carlos. Eres lo máximo", dijo entonces.

Ricky Martin se refirió después en numerosas ocasiones a su estabilidad emocional y a la familia que formaba con Carlos y sus dos hijos gemelos de cinco años, Matteo y Valentín.

Entre sus últimos trabajos se encuentra su nuevo hit "Come With Me", un adelanto de su próximo disco que saldrá a la venta en verano (boreal). Además será el responsable de elegir la canción que ponga música al Mundial de Fúbol de Brasil 2014.