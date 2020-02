Robbie Williams ha sido padre de una hija

LONDRES, Reino Unido (DPA) - La estrella del pop Robbie Williams ha sido padre por primera vez y lo comunicó a sus fans vía Twitter, donde anunció la llegada al mundo de su hija este martes, 19 de septiembre, por la tarde. El cantante británico, de 38 años, también informó de ello en su página web.La pequeña se llama Theodora Rose Williams, aunque ellos la llaman de forma cariñosa "Teddy". Tanto a madre, Ayda Field, como la pequeña se encuentran bien. Williams y la actriz estadounidense Field se casaron hace dos años aunque están juntos desde hace cinco años. La pareja ya había anunciado que no iban a dar a su hijo "ningún nombre famoso raro", sino que preferían un "nombre con solera, sólido". Williams, que saltó a la fama en los años 90 con el grupo de chicos Take That, ha conseguido también cosechar éxito con su carrera en solitario («Angels»).Durante años luchó contra sus adicciones y en los últimos años ha bajado el ritmo, sobre todo en la esfera privado.