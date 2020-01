Robert Redford cumple 76 años

El polifacético Robert Redford, eterno guapo de Hollywood, cumplió ayer 76 años como director y protagonista de su vida, papeles que asume en su próximo filme, The Company You Keep, y con el que alcanza una madurez prolífica que compagina con su apoyo al cine independiente.

Brillante actor y comprometido productor de cine independiente, en estos 76 años de pura vitalidad ha seguido sus instintos y ha llevado las riendas de su vida, que ha conducido desde los momentos más difíciles a los logros más laureados.

Su estrellato en Hollywood llegó de la mano de Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), que le supuso el Premio BAFTA al mejor actor por su interpretación junto a Paul Newman.