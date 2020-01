Seal presenta su octavo álbum de estudio

MADRID, Estados Unidos.(EFE).-El cantante y compositor británico de ascendencia nigeriana Seal edita este lunes su octavo álbum de estudio, Soul 2, secuela de su propio disco de 2008 en la que revisa once temas de los años setenta de artistas como Marvin Gaye, Bill Withers o Al Green.



Arropado de nuevo por los productores Trevor Horn y David Foster, Soul 2, como su propio tÍtulo indica, es una nueva zambullida del cantante de Kiss from a Rose en este género, que renueva con su inconfundible voz y que ha grabado entre Londres y Los Ángeles.



Lean on Me, de Bill Withers, Love T.K.O, de Teddy Pendergrass o Lets Stay Together, de Al Green, son algunas de las canciones que suenan de nuevo gracias a Seal, ganador de 4 Grammys, quien ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo.



Soul, su disco de 2008, fue un éxito internacional que logró en España el disco de oro, pero sorprendió en una carrera que comenzó en 1991 con un álbum dance que llevaba su propio nombre y que alcanzó el número uno en el Reino Unidos.



Desde entonces, Seal ha experimentado con diferentes géneros musicales Love here Dont Live Here Anymore, de Rose Royece; Oh Girl, de The Chi-Lites; Ooo Baby Baby, de The Miracles, o Whats Goin On, de Marvin Gaye, también forman parte de este nuevo álbum.



Wishing On A Star, de Rose Royce; Aint Nothing But A House Party, de The Showstoppers, Backstabbers, de The OJays; Ill Be Around, de The Spinners y Love Wont Let Me Wait, de The Delfonics.