Shakira es la Persona del Año

LAS VEGAS, Estados Unidos.(AP).-Shakira ha cosechado cientos de premios internacionales, a vendido millones de discos, ha recolectado millones de dólares para las víctimas de desastres naturales y ha donado otros tantos para la educación de los más pobres.



Se ha destacado como música y como filántropa. Y su trabajo será reconocido este miércoles por la Academia Latina de la Grabación, que la honrará como la Persona del Año 2011, convirtiéndola en la artista más joven en recibir esta distinción.



"Ha sido una excelente decisión", manifestó en una entrevista reciente con la AP Gabriel Abaroa Jr., presidente de la Academia Latina de la Grabación (ALG).



Abaroa destacó que la cantante no ha dejado de recordar sus orígenes colombianos y ha llevado la fuerza de su música a la fundación Pies Descalzos, que ella misma creó para asistir a los niños necesitados de educación y víctimas de la violencia."Con que el 50% de los artistas hiciera lo mismo, este mundo sería diferente", aseguró el presidente de la ALG.



La ALG designó a Shakira Persona del Año 2011 por sus logros artísticos, culturales y filantrópicos.Otros artistas que han obtenido esta distinción en años anteriores son Plácido Domingo, Carlos Santana, Gloria Estefan, Gilberto Gil, Julio Iglesias y Ricky Martin.



La cantante de 34 años, que ha vendido más de 60 millones de discos y es una de las pocas artistas latinas que ha incursionado exitosamente en el mercado en inglés, expresó su satisfacción al conocer que sería honrada por la Academia.



"Es un verdadero honor estar en la compañía de algunos de los artistas y leyendas más grandes de la música latina", manifestó la artista colombiana en un comunicado de prensa distribuido por los organizadores del Latin Grammy.



El reconocimiento será efectuado en una cena de gala y concierto en la que artistas como Pepe Aguilar, Cristian Castro, Franco De Vita, Alejandra Guzmán, Natalia Jiménez y Vicentico cantarán algunos de los éxitos de la estrella colombiana para homenajearla.



La gala de la Persona del Año es uno de los acontecimientos más destacados en la semana del Latin Grammy y se realizará en el Centro de Eventos Mandalay Bay de Las Vegas, en la víspera de la entrega de premios.



Parte de los ingresos que se obtengan en la cena-concierto beneficiarán las obras de la fundación de Shakira y los programas de educación de la ALG. Shakira, que además de recibir este tributo especial cuenta con tres nominaciones al Latin Grammy, es ganadora de siete Latin Grammy y de dos Grammy.



Este año su disco "Sale el sol" compite en las categorías de mejor álbum del año y mejor álbum pop de una cantante femenina, y su video "Loca" figura en el rubro de mejor video musical versión corta.



A los 18 años, creó la Fundación Pies Descalzos, una organización benéfica que ofrece escuelas especiales con programas educativos y sociales a niños de escasos recursos. Más de 30 mil niños y niñas y sus familias son beneficiados con estas labores, de acuerdo con la página de Internet de la artista.



Shakira, que es también embajadora de Buena Voluntad de Unicef, ayudó a fundar Alas (América Latina en Acción Solidaria), una coalición de artistas y líderes de negocios que insta a los gobiernos y filántropos a aumentar su apoyo económico para la estimulación, salud y nutrición de niños pequeños.



En busca de recaudar dinero para los más necesitados, ha actuado en numerosos conciertos benéficos encabezados por líderes de diferentes partes del mundo, entre ellos el ex presidente estadounidense Bill Clinton.



El actual presidente estadounidense, Barack Obama, la designó este año a una comisión asesora para lograr la excelencia educativa de los hispanos en este país.



El músico puertorriqueño José Feliciano expresó esta semana en un comunicado que Shakira "es una mujer muy trabajadora, muy innovadora y además buena persona".



Por su parte René Pérez, del dúo boricua de música urbana Calle 13, considera que el premio a la Persona del Año "es bien merecido" para la cantante colombiana.



"Ella tiene una carrera desde chamaquita, está metida en la música y ha hecho grandes cosas por la música y está bien", expresó el llamado "Residente" en una entrevista reciente con la AP. "Es bueno que le den (el premio a) la Persona del Año a una persona que todavía es joven, no por mucho tiempo, Shakira, pero, eres joven (risas)”.