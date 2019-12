Sor Cristina gana ‘The Voice’ en Italia

MILÁN, Italia (AP). -Una monja que saltó a la fama con interpretaciones sencillas de canciones pop ganó la edición italiana de la competencia de canto The Voice.



Sor Cristina Scuccia se alzó con el trofeo el viernes tras haber interpretado cinco temas que incluyeron una versión coreografiada del éxito de los 80 What a Feeling de Flashdance, que le mereció el 62% de los votos.



La religiosa de 25 años se llevó el título y un contrato discográfico con Universal, pero su insistencia en usar el hábito para el show preocupó a algunos fieles que cuestionaron si tal exhibicionismo es apropiado para una monja, mientras algunos críticos lo vieron como un ardid para llamar la atención.



Tras saberse ganadora, Scuccia le agradeció a quienes la ayudaron “en este periodo difícil”, incluidas hermanas de su orden que estuvieron sonrientes entre el público durante cada presentación.



Sus últimas palabras las reservó “para aquel allá arriba” e insistió en recitar el Padre Nuestro, invitando a la audiencia y a un jurado escéptico a que la acompañaran. “Quiero que Cristo entre aquí”, dijo.



Scuccia se convirtió en una sensación de internet el pasado marzo cuando se presentó a la audición a ciegas del programa y cantó No One de Alicia Keys. El video ha sido reproducido al menos 50 millones de veces en YouTube.



La nativa de Sicilia dijo a los jueces, pasmados al ver que era una monja, que acudió a The Voice para compartir su “don”, y seleccionó como su coach al rapero J-Ax, quien describió al equipo como “el diablo y agua bendita”.



“Todo empezó como un juego”, dijo Scuccia tras ganar el viernes. “Pero entonces, asumiendo mi personaje, cada noche me daba cuenta de que mi vida estaba cambiando".