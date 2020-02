Stallone, acusado de copiar guión de filme 'The Expendables'

NUEVA YORK, Estados Unidos.(Reuters) - La estrella del cine de acción Sylvester Stallone ha sido demandado por copiar el guión de otro escritor para rodar The Expendables, una película sobre un grupo de mercenarios contratados para derrocar a un dictador.



El escritor Marcus Webb presentó este martes la demanda en el tribunal federal de Manhattan y afirmó que el guión de The Expendables era “sospechosamente similar y en algunas partes idéntico” a su trabajo The Cordoba Caper.



Webb busca una compensación no especificada por vulneración de los derechos de autor y una orden del tribunal para impedir que se estos sigan infringiendo en cualquier secuela por parte de Stallone, su co-autor David Callaham, Millenium Films, Nu Image Films y Lions Gate.



No había ningún representante de Stallone ni de los demás acusados para hacer declaraciones. The Expendables, producida por Millenium y Nu Image y distribuida por Lions Gate, se estrenó mundialmente el 13 de agosto de 2010.



Incluía un cameo de Arnold Schwarzenegger tras dejar su puesto como gobernador de California, junto con otros antiguos héroes de acción como el propio Stallone o Jet Li.



Según la demanda, Webb registró el guión de The Cordoba Caper y un relato corto con el mismo título y argumento en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos en junio de 2006.



Entre esa fecha y 2009, Webb dejó el guión disponible para que la industria cinematográfica lo tuviera en consideración, según la demanda.



“No puede haber duda de que Stallone y/o Callaham tuvieron acceso y copiaron ciertos elementos protegidos del guión”, afirma la demanda.



The Cordoba Caper narra la historia de un grupo de mercenarios de élite altamente entrenados contratados para derrocar al general Garza en un pequeño país de Latinoamérica”, sostiene la demanda.



El documento del tribunal da más detalles de las similitudes que percibe Webb entre su guión y la película, incluyendo el inicio “con un rescate de rehenes en el mar que nada tiene que ver con el argumento principal”.



Hizo notar que el villano principal en ambos es el general Garza, un dictador militar con un notable desprecio por los derechos humanos.



Webb afirmó que se había visto privado de los beneficios del guión, como ganancias potenciales por la producción, distribución y proyección de The Expendables. Está previsto que la secuela Expendables 2 llegue a los cines el 17 de agosto de 2012