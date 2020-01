El abogado de Isabel Pantoja pide la absolución para la tonadillera

MÁLAGA, España (EFE). -El abogado de Isabel Pantoja pidió la absolución de la cantante española en el juicio que se sigue en su contra por blanqueo capitales y que previsiblemente queda hoy visto para sentencia.La Fiscalía Anticorrupción acusa a la cantante de blanqueo de capitales y pide tres años y medio de prisión, además de una multa de 3.6 millones de euros (4.7 millones de dólares).En el caso también está acusado por blanqueo de capitales su expareja Julián Muñoz, que fue alcalde de la localidad turística de Marbella, en la Costa del Sol, y para quien la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel, y una cuantiosa multa.El letrado de la tonadillera, José Ángel Galán, argumentó hoy que no hubo inspecciones ni de ella ni de sus sociedades, por lo que pidió que sea absuelta. La defensa del exalcalde de Marbella aseguró que el juicio está "huérfano de prueba" y que en una de las principales pruebas del fiscal, el informe de la Agencia Tributaria, "no se han computado muchos ingresos" obtenidos por Muñoz y, en cambio, sí unos gastos que no se han podido fiscalizar.Hoy está previsto que los procesados ejerzan el derecho a su último alegato en el juicio, en el que está además acusada Maite Zaldívar, exesposa de Muñoz.