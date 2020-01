Ministerio de Seguridad investiga sobrecostos por $50 millones en varios contratos

El Ministerio de Seguridad se encuentra investigando "un posible sobrecosto" en varios contratos por el orden de 50 millones de dólares, firmados en la administración del expresidente Ricardo Martinelli.

"Estos sobrecostos irregulares por una suma aproximada de 50 millones de dólares se dieron en contratos de pólizas de seguro, repotenciación de helicópteros, compra de bombas lacrimógenas y equipos de informatica y telecomunicaciones para los estamentos de seguridad, e incluyen contratos firmados en 2010 con el conglomerado italiano Finmeccanica", indica un comunicado enviado por el Ministerio de Seguridad.

"Aparte de los contratos firmados con Selex y Agusta, que están en investigación en Panamá e Italia, tengo varios peritos haciendo las auditorías, para determinar la cantidad real de estos sobreprecios en otras relaciones contractuales que hizo el Ministerio de Seguridad Pública en años anteriores", continúa el comunicado citando al titular de este despacho, Rodolfo Aguilera.

"Estos 50 millones de dólares, en su mayoría corresponden a contratos de 2013 y parte de 2014, pero todavía falta analizar otros documentos de compromisos de pagos firmados de 2010 al 2012".

"Un auditor aeronaval estudia la repotenciación de cuatro helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval; un especialista en seguros está haciendo un trabajo de contraste entre el precio del mercado y los precios de las primas que desembolsa este Ministerio y están bajo investigación varios contratos de informática y telecomunicaciones. He suspendido el pago a estas empresas y estamos por solicitar a la Contraloría General de la República un control posterior de estos contratos, para determinar si los procesos fueron abusivos y si hubo dolo en estas contrataciones”, continúa el comunicado.



“Aún no he recibido los resultados de estas auditorías, pero datos preliminares indican que con 13 millones de dólares se puede adquirir cuatro helicópteros de segunda con horas de vuelo disponible y estamos pagando más de 20 millones por repararlos”, añade.

“Los seguros para personas encontramos que estamos pagando más del 50% del precio real, mientras que las bombas lacrimógenas se compraron por un tercio mayor de su valor real”, detalla Aguilera.

Durante los cinco años de la pasada administración, el ministro de seguridad fue José Raúl Mulino.

Información en desarrollo.