Un hackeo a la empresa Binance afecta a US$6.300 millones en activos digitales, el mayor robo de criptomonedas conocido

Redacción* - BBC News Mundo

El gigante de las criptomonedas Binance anunció el jueves que US$6.300 millones en activos digitales se vieron afectados por lo que se considera el mayor hackeo en la historia de esta industria.

La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo dijo que aproximadamente la mitad de esos activos fueron congelados, pero que muchos seguían en manos de los piratas informáticos, e indicó que “cubrirá todas las pérdidas”.

La empresa explicó que, si bien las comprobaciones iniciales sugerían que la computadora portátil de un ingeniero fue comprometida -lo que permitió a un hacker realizar retiros no autorizados-, “nuestra investigación posterior descubrió otros puntos vulnerables adicionales”.

Dos empresas de análisis han atribuido el incidente, que supera el récord de US$1.500 millones robado a la plataforma de intercambio Bybit en 2025, a una unidad de piratería informática norcoreana llamada TraderTraitor.

La empresa de ciberseguridad Check Point indicó que esta unidad también es conocida en el sector como Lazarus Group, a la que se atribuye el ciberataque de 2025.

Jayant Dave, director de seguridad informática de Check Point, sostuvo que las pérdidas estimadas por Binance lo convierten en “el mayor robo de criptomonedas registrado hasta la fecha”.

La empresa de investigaciones impulsadas por inteligencia artificial TRM Labs afirmó en un informe que varios elementos del ataque a Binance se asemejan a incidentes anteriores vinculados a Corea del Norte, incluido el hackeo de Bybit.

Ari Redbord, director global de políticas del laboratorio, le dijo a la BBC que el hackeo de Binance es un “momento decisivo” sin precedentes en la historia de la industria.

El atacante aún posee una enorme cantidad de activos robados, lo que significa que los esfuerzos para rastrear y recuperar los fondos están lejos de haber terminado, agregó Redbord.

La noticia de lo ocurrido con Binance tiene eco en América Latina, particularmente en países con una gran cantidad de usuarios de la plataforma como Argentina y Venezuela, donde las criptomonedas se convirtieron en un instrumento clave para enfrentar las crisis financieras a nivel local.

Fundada en China en 2017, Binance permite a los usuarios comerciar con activos digitales. Se estima que cuenta con más de 300 millones de usuarios registrados en todo el mundo.

La compañía declaró en 2024 que tenía más de US$160.000 millones en activos bajo su custodia.

El intercambio de activos digitales ha sido objeto de escrutinio regulatorio en todo el mundo.

Billeteras calientes y frías

Binance afirmó en las últimas horas que ha “comenzado a recuperar los activos afectados”.

Richard Teng, codirector ejecutivo de Binance, explicó en la red social X que la parte afectada fue una de las “billeteras calientes” (herramienta digital para almacenar, enviar y recibir criptomonedas que está permanentemente conectada a internet) de la propia plataforma.

Teng se preguntó cómo puede Binance demostrar que los activos de los usuarios no fueron perjudicados y se respondió: “Nunca utilizamos los fondos de nuestros clientes, por lo que estos no se han visto afectados”.

En su post, Teng explicó que los activos de los usuarios se gestionan bajo la arquitectura de seguridad establecida por Binance; la gran mayoría se almacena en “billeteras frías” (no conectadas a la red) y solo se transfieren a una “billetera caliente” cuando el usuario realiza un retiro.

Binance está reconstruyendo el servicio de retiros y no lo reactivará hasta que “supere pruebas rigurosas”, señaló Teng, y añadió que la empresa “va por buen camino” para reanudar los servicios en un plazo de 40 horas.

La empresa también está realizando una revisión de seguridad integral en todos sus sistemas y compartirá un informe completo de prueba de reservas para el lunes.

Teng agregó que tienen previsto ofrecer una visión preliminar antes de ese día.

Teng ha estado muy activo en su perfil de X desde que ocurrió el incidente. / Getty Images

El rol de Corea del Norte

Chainalysis, una empresa de análisis de criptomonedas, también afirmó tener un alto nivel de certidumbre de que el grupo norcoreano está vinculado al ciberataque.

En los últimos años, agentes vinculados a Corea del Norte se han centrado en atacar a empresas de criptomonedas para robar grandes cantidades de tokens digitales.

Las agencias de seguridad occidentales señalaron anteriormente que los fondos robados se utilizan para financiar los programas de desarrollo de armas nucleares y misiles de Corea del Norte.

El régimen norcoreano ha negado cualquier implicación en ciberataques en el pasado.

Eric Jardine, jefe de investigación de Chainalysis, instó a todas las plataformas de intercambio a mantenerse alerta, ya que son objetivos atractivos para los piratas informáticos debido al elevado valor de los activos.

Binance no respondió directamente a las preguntas de la BBC sobre los posibles vínculos del incidente con Corea del Norte, pero declaró: “Estamos colaborando estrechamente con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para confirmar la identidad de estos delincuentes y llevarlos ante la justicia”.

El incidente afecta a Binance.com, mientras que la plataforma de criptomonedas mucho más pequeña, Binance.US, que ofrece servicios de negociación específicamente para residentes estadounidenses, dijo que su plataforma no se vio comprometida por el problema.

En una de sus primeras apariciones, Teng afirmó que la investigación inicial de la compañía sugería que el ataque comenzó con la computadora portátil de un ingeniero que fue comprometida.

“Eso le dio al intruso acceso a un contenedor de servicios, desde donde realizó transacciones de retiro no autorizadas”, reveló en un comunicado.

“Para que quede claro: el atacante no se limitó a usar los permisos de un solo ingeniero, y no se trató de una acción de un solo clic. El proceso de ataque fue más complejo. Nuestra investigación no ha atribuido la responsabilidad a ninguna persona en particular. Hasta el momento, no hemos encontrado evidencia de ninguna filtración de la clave privada de la billetera”, precisó.

Teng comentó que se compartiría un análisis detallado de la investigación una vez que concluyan las pesquisas.

En una actualización de lo ocurrido, la empresa informó en X que otra investigación reveló la existencia de otros puntos de acceso vulnerables: “Seguimos recabando información y la compartiremos directamente a medida que la tengamos”.

Dave, de Check Point, explicó que este ataque también se asemeja al hackeo a la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitget ocurrido en septiembre, en el que se perdieron US$388 millones: “Esto implica que los atacantes ya no necesitan las claves de la bóveda. Su objetivo son los sistemas y las personas autorizadas para utilizarlas”.

En una serie de publicaciones, Yi He, codirector ejecutivo de Binance, agradeció a varios emisores de criptomonedas por congelar los activos.

“La seguridad es lo primero: los retiros están actualmente deshabilitados hasta que se confirme que el entorno es seguro”, dijo.

Otras dos importantes plataformas de criptomonedas, Tether y Circle, anunciaron que congelaron un total de aproximadamente US$2.400 millones en activos en respuesta al hackeo.

World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas vinculada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su familia, expuso que coordinó con sus socios para congelar los fondos robados.

La plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase dijo no haberse visto afectada por el incidente y añadió que está monitoreando la situación.

Varios analistas de la industria de las criptomonedas habían alertado sobre un posible ataque informático a Binance horas antes de que la plataforma de intercambio confirmara el problema de seguridad.

Tras las alertas, el bitcoin cayó más de un 4%, pero luego se estabilizó.

El analista de la BBC Joe Tidy apuntó que algunos señalan que esto demuestra lo resistente que se ha vuelto el bitcoin. En ataques anteriores y otros sucesos importantes, el valor de la criptomoneda se desplomó.

Sin embargo, añadió Tidy, “cabe señalar que Binance, así como otras plataformas de intercambio y redes, han suspendido todas las operaciones mientras gestionan el ataque informático”.

Por tanto, queda por ver cómo evolucionará el valor una vez que los usuarios puedan volver a comprar o vender sus criptomonedas.

Impacto en América Latina

La noticia ha hecho revivir viejos fantasmas de crisis, especialmente en Argentina, debido a la cantidad de usuarios de Binance que hay en el país sudamericano.

Aunque no existen cifras oficiales sobre el número de personas o entidades argentinas que utilizan la plataforma, en 2024 casi el 7,2% del tráfico global registrado por Binance provenía de Argentina, el porcentaje más alto del mundo.

El hecho de que la plataforma de retiros anunciara que estará cerrada durante las siguientes 48 horas evocó en muchos argentinos el recuerdo del “corralito”, la restricción impuesta a principios de la década de 2000 cuando, en medio de una profunda crisis económica, el gobierno limitó el retiro de depósitos bancarios y restringió el acceso a dólares en efectivo.

Binance ha logrado posicionarse como una alternativa financiera relevante en países como Argentina y Venezuela, en gran medida debido a la inestabilidad económica y monetaria que han experimentado ambas naciones.

En Argentina, muchos usuarios han recurrido a la plataforma como una manera de proteger sus ahorros frente al aumento sostenido de la inflación y a la devaluación de la moneda local.

Aunque todavía no existen datos sobre el impacto del incidente en Venezuela, varios expertos consideran que la repercusión podría ser incluso mayor debido a que la plataforma cumple funciones que van más allá del simple resguardo de ahorros.

Para muchos usuarios, Binance es una vía para recibir remesas, preservar su poder adquisitivo y acceder a dólares digitales fuera del sistema bancario tradicional.

*Con aportes de Osmond Chia, Angus Thompson y Alejandro Millán.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.