Redacción - BBC News Mundo

El famoso streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido como Komanche, fue hallado sin vida en Monterrey, México.

Byron Reyes, su mánager, confirmó la noticia en su cuenta de Instagram este lunes.

Medios locales informaron que el también influencer de 30 años fue encontrado en el patio de su casa, tras el aviso de algunos vecinos a las autoridades.

Aunque aún no están claras las circunstancias de la muerte y hasta el momento no hay un reporte oficial por parte del gobierno local, Reyes escribió que está en contacto con la familia de Komanche y señaló que "el bullying a cualquier escala no es un juego".

A raíz de la noticia empezó a circular en redes un video del streamer, en el que en medio de una transmisión en vivo dijo que lo único que lo mantenía vivo era el próximo lanzamiento del videojuego GTA.

"Ni las pastillas [que le recetó el psiquiatra] me están haciendo tanto efecto como el GTA", dijo, repitiendo varias veces "la estoy alargando" para "llegar vivo y jugarlo".

El mismo Komanche escribió hace una semana en su cuenta de X: "Los días simplemente no mejoran", y en la descripción de su canal en la plataforma Twitch puso: "Me funan casi a diario y tengo más haters que lovers".

https://twitter.com/Komanch/status/2112218732344824165?s=20

Se sabe, además, que su nombre se vio envuelto en una reciente polémica por denuncias de acoso por parte de una streamer mexicana.

¿Quién era Komanche?

Nació el 7 de septiembre de 1996 en Ilobasco, un pueblo de El Salvador, pero creció y vivió hasta sus 24 años a 20 kilómetros de allí, en San Sebastián.

Según contó él mismo en una publicación de 2023 en su canal de YouTube, cuando tenía 18 años fue diagnosticado "con dos trastornos mentales: trastorno bipolar y trastorno maníaco depresivo".

Dijo que durante los siguientes cuatro años estuvo internado varias veces en hospitales psiquiátricos hasta que encontró la plataforma Twitch.

"A finales de 2018 encontré una motivación de vida, hacer directos me encantaba", explicó.

Confesó que ese nuevo rumbo lo llevó a abandonar sus estudios universitarios y el tratamiento farmacológico de sus afecciones. Admitió que dejar los medicamentos fue un error: "tardé en darme cuenta cuatro años", dijo.

En 2021 se mudó a México y fue expandiendo su presencia en redes sociales, hoy sus cuentas registran 915 mil seguidores en IG y más de 15 millones de likes en TikTok.

En la descripción de su cuenta de X, que suma 2,3 millones de seguidores, se describe además como "organizador del mejor evento de Minecraft de la historia", refiriéndose al Squid Craft Games, un evento virtual masivo de varios días, inspirado en la serie de Netflix Squid Game ("El juego del calamar"), que se realizó por primera vez en 2022.

Con su fama también llegaron las críticas por su forma de hablar, el tipo de contenido que realizaba y los montos irrisorios que ofrecía a editores de video.

Él mismo reconoció en su video que llegó a ser "una de las personas mas odiadas de internet".

"Amigo mío, me dueles"

La comunidad de streams está conmocionada por la muerte de Komanche y no han parado los mensajes de condolencia y solidaridad.

"Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho. Hace apenas cuatro días estuvimos hablando", escribió el español AuronPlay en su cuenta de Instagram.

Los también españoles Ibai Llanos y Biyín expresaron igualmente sus condolencias.

"Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida", publicó Llanos en IG junto a una fotografía con Komanche.

"Descansa en paz, amigo. Ojalá encuentres la paz que tanto anhelabas…", escribió BIyín en su cuenta de X.

El colombiano Westcol, por su parte, publicó en X: "Descansa en paz, Komanche. Merecen prudencia sus amigos y familiares. Respeto".

La cuentas de Komanche en redes sociales no tienen ningúna actualización hasta el momento.