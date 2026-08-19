"Quiero utilizar mis habilidades cibernéticas para el bien": cómo la policía de Reino Unido busca rehabilitar a hackers adolescentes

Joe Tidy - Corresponsal sobre Seguridad Cibernética del Servicio Mundial de la BBC

Lucas tenía 16 años cuando se metió en problemas por piratear las computadoras de su escuela. Dos veces.

"Era como un desafío, quería ver si era capaz de hacerlo", le contó a la BBC.

Quería tener acceso para así poder jugar y visitar sitios web bloqueados, así que empezó a experimentar con la programación.

En un momento dado, incluso desmontó el ordenador para llevarse a casa algunos componentes internos para probarlos.

"Se siente una gran satisfacción cuando logras hacer algo que dos o tres profesionales capacitados han dedicado mucho tiempo a impedir que hagas", dijo.

Estuvo a punto de ser expulsado, pero su preocupada madre no tenía idea de la gravedad de lo que había hecho.

Por eso llamó a la policía e invitó a un agente del programa nacional Cyber Choices a su casa, en una zona rural del condado de Cumbria, en Reino Unido.

"Mi mamá me decía: 'Uy, va a venir un detective a hablar contigo. Estás en un gran problema'", recordó Lucas.

"Así que me senté junto a la ventana a esperar. Pensaba: '¿Quién va a venir? ¿En qué clase de problemas estoy metido?'".

El agente Sam Cooper visita a los niños en sus casas para alejarlos de la ciberdelincuencia. / BBC

Rehabilitación para hackers

A principios de este año, el agente Sam Cooper, especializado en prevención de delitos cibernéticos, llamó a la puerta de su casa y, desde entonces, ha estado trabajando con Lucas.

Le explicó al joven, como ya lo había hecho con decenas de otros niños, que los ciberataques tienen consecuencias reales y causan daños graves.

Cooper afirmó que mostrar a los chicos, en su mayoría adolescentes, qué era legal y qué no, era el primer paso.

Después viene una etapa de refuerzo positivo durante meses de reuniones individuales, por lo general en sus casas.

"Intento identificar cuáles son sus intereses y tratar de orientarlos hacia formación profesional o la obtención de cualificaciones", afirmó.

Cyber Choices, también conocido como Cyber Prevent, es como un curso de rehabilitación para hackers.

Funciona en paralelo con el programa Prevent, también de Reino Unido, que identifica a personas vulnerables a caer en procesos de radicalización o en acciones terroristas.

Durante mi estancia en casa de Lucas, pude observar de primera mano cómo se desarrollan algunas de las conversaciones.

Lucas explicó con entusiasmo sus últimos experimentos informáticos y Cooper le preguntó qué software y herramientas estaba utilizando para comprobar su legitimidad.

Próximamente, el agente llevará a Lucas a visitar la universidad local, donde le mostrarán el curso de ciberseguridad con el objetivo de animarlo a postularse.

Paul Foster, responsable de la prevención cibernética de la NCA, afirma que el pirateo informático se ha convertido en "un problema mayor". / BBC

En los últimos ocho años, se han remitido más de 1.150 casos al programa Cyber Choices de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés), de los cuales casi 600 se produjeron en los últimos tres años.

Las autoridades advierten que los grupos de hackers adolescentes están desempeñando un papel cada vez más importante en los ciberataques graves.

Jóvenes hackers angloparlantes han sido vinculados con ciberataques contra importantes organizaciones, entre ellas el sistema de transporte público de Londres conocido como TfL y el complejo hotelero y de casinos MGM Grand en 2024, así como contra las cadenas minoristas británicas Marks & Spencer y Co-op en 2025.

Los particulares también están siendo cada vez más blanco de ataques informáticos para robarles sus criptomonedas.

"Sin duda, se ha convertido en un problema mayor", dijo Paul Foster, quien dirige el trabajo de prevención cibernética en la NCA.

"Ciertamente, las personas de habla inglesa del mundo occidental que conocemos ahora participan más activamente en delitos cibernéticos".

Según Foster, los jóvenes participan en actividades en línea y utilizan dispositivos a edades cada vez más tempranas, lo que los expone a comunidades e influencias delictivas.

La policía afirma que muchos jóvenes delincuentes no tienen la intención inicial de convertirse en criminales.

En cambio, suelen empezar experimentando con la tecnología, probando sistemas o intentando sortear las restricciones antes de verse atraídos por comunidades en línea donde se fomenta la piratería informática.

"La mayoría son neurodiversos"

Los niños provienen de todo Reino Unido y tienen diversos orígenes. Cooper dijo que muchos tienen autismo o son neurodiversos.

"La gran mayoría de las personas con las que trato son neurodiversas", agregó.

"Aunque no se les etiquete como tales... obviamente tienen más afinidad con las computadoras que con la realidad práctica y social", recalcó.

"A veces se obsesionan con ciertos objetivos y no escuchan a los adultos que les rodean, así que ahí es donde entro yo, me siento y hablo con ellos".

En 2023, Arion Kurtaj, un adolescente conocido por participar en el hackeo de Rockstar Games, la empresa detrás del videojuego Grand Theft Auto, fue declarado por un tribunal británico no apto para ser juzgado al determinar que, debido a su condición de autismo, no podía participar adecuadamente en un proceso judicial.

Dos jóvenes hackers que fueron encarcelados a principios de este mes por el ataque informático a TfL también eran autistas, algo que el juez tuvo en cuenta al condenarlos a cinco años y medio de prisión.

Owen Flowers (izquierda) y Thalha Jubair admitieron haber pirateado TfL. / Policía Metropolitana de Londres

A uno de ellos, Owen Flowers, de Walsall, le ofrecieron la oportunidad de inscribirse en el programa Cyber Choices cuando tuvo sus primeros problemas poco después de cumplir 16 años.

Se negó a participar en el plan.

Algunos críticos argumentan que enseñar habilidades cibernéticas a jóvenes que ya han mostrado interés en la piratería informática conlleva el riesgo de convertirlos en delincuentes más capaces.

En otro caso judicial en curso, se supo que un adolescente que había sido inscrito en el programa presuntamente cometió otros delitos.

Foster dijo que entendía la preocupación, pero que creía que la alternativa sería peor.

"Mi temor es que si no les proporcionáramos algo como Cyber Choices, ¿de dónde obtendrían esa información y adónde les llevaría esa información?"

La NCA esperaba poder intervenir antes de que la curiosidad, el talento y la influencia en línea se convirtieran en delitos graves.

Para Lucas, el miedo a que un policía apareciera en su puerta le hizo replantearse las cosas.

Él admite que si no lo hubieran descubierto y ayudado con ese plan, habría seguido superando los límites en su exploración de las computadoras y la piratería informática.

En Leicestershire, Izak, un profesional de la ciberseguridad de 21 años, es otro ejemplo del éxito de Cyber Choices.

Dijo que su Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y su autismo hacían que se sintiera más atraído por las computadoras que otros niños.

A los 15 años, pirateó los ordenadores de su colegio para poder crear diseños gráficos en Photoshop, pero también se vio envuelto en grupos ciberdelincuentes en línea que ganaban "mucho dinero".

Una visita de la policía de Leicestershire le permitió entrar en el programa y lo ayudó a ver la ciberseguridad como una posible oportunidad laboral, animándole a "utilizar mis habilidades cibernéticas para el bien".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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