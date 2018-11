A finales del mes de noviembre se reunirá en Bueno Aires, Argentina, el G20, el grupo de los 20 países de las economías más importantes del mundo. Estados Unidos, México y Canadá firmarán el Nafta revisado, que en adelante se llamará Usmca.

Argentina buscará un paquete económico que oxigene sus debilitadas finanzas, mientras que Rusia conseguirá que la comunidad internacional se haga de la vista gorda con sus abusos en Ucrania.

During the #G20Argentina, the Finance track addressed two priorities: the future of work and infrastructure for development.

