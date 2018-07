En el año 2006, cuando avanzaban los esfuerzos para obtener la aprobación popular por vía de un referéndum de la ampliación del Canal de Panamá, se creó la Concertación Nacional para el Desarrollo como un foro para deliberar y proponer qué se haría con los excedentes que generaría el Canal ampliado una década más tarde. Del esfuerzo de la Concertación salió una lista de supermercado que debían servir como insumo para las políticas públicas de los siguientes gobiernos, y de esta forma alcanzar el “desarrollo”.

Uno de los aspectos más interesantes del esfuerzo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, fue que el grupo de delegados empresariales adoptó una postura de capitulación del rol de la empresa privada en el desarrollo del país, ya que las principales tareas fueron remitidas al Estado. Quedó consignado en papel y tinta, que Panamá adquiría una adicción a los megaproyectos como forma de gestionar la macroeconomía. En otras palabras, sin megaproyectos no hay paraíso.

Todo megaproyecto trae debajo del brazo sus adendas y sus sobrecostos. Pero no importa porque la casa, el Estado, pierde y se ríe. Ya no nos extraña que el postor más caro, y con las propuestas más superficiales se gane la licitación del cuarto puente. No nos interesa que la estampida de elefantes blancos llamada ciudad hospitalaria, no tenga ni pie ni cabeza, se haya construido en la peor ubicación posible, sin acceso al agua potable y electricidad, y al costado de un mercado público.

A la clase política no le importa que aún estamos en pleno proceso de arbitraje por la ampliación del Canal y ya se habla abiertamente de un cuarto juego de esclusas que seguramente costará el triple del tercero, y que muy probablemente terminará en manos de algún consorcio chino. Tenemos un centro de convenciones que abrirá prontamente en amador, y que los expertos lo consideran como inaccesible al tráfico e incómodo para sus potenciales usuarios. La tendencia actual con los centros de convenciones es ubicarlos lo más cerca posible de un aeropuerto.

El capricho de los megaproyectos ha enfermado a todo el país, las ciudades deportivas se usaron, supuestamente, para pagar otras cosas que nada tenían que ver con el deporte, al igual que los proyectos de riego, presuntamente, servían para fondear casa de valores.

Recientemente tuve la oportunidad de visitar Estados Unidos, su economía está volando, y era muy evidente que el mercado laboral está en un excelente punto, ya que muchas de las personas con las que conversé hablaban de cambiarse a un mejor trabajo, o de trabajar horas extras en otra actividad para hacer más dinero. Noté que dentro de las tendencias culinarias en boga estaban el melón y el coco.

En el hotel donde me quedaba, todas las mañanas disfrutaba de una deliciosa rebanada de melón cuyo origen provenía de las Filipinas, la abundancia de cocos en una diversidad de platos incluyendo entradas, el plato fuerte y los postres llamó tanto mi atención que les pregunté a los diversos restaurantes de donde traían el producto, la respuesta fue universal: de Asia. No me tomó dos segundos entender que esos cocos o esos melones asiáticos habían cruzado el Canal de Panamá para llegar a la costa este de Estados Unidos. Peor aún, en uno de los locales de una cadena estadounidense de cafeterías establecidos en Panamá, el café o el té se puede complementar con leche de coco. Le pregunté a la barista de dónde provenía esa leche de coco, fantaseando que me diría algo así como “de la costa Arriba de Colón”, “Guna Yala” o “Bocas del Toro”. La respuesta fue contundente: Estados Unidos. Ni siquiera nuestro coco nacional ha sido industrializado para satisfacer la demanda local de leche de coco. Abrumador.

Históricamente la economía de Panamá estaba tan acoplada a la de Estados Unidos, que cuando allá había bonanza, en Panamá aumentaban las exportaciones, crecía el turismo y la inversión directa extranjera. Ese no ha sido el caso en esta vuelta, ya que el aparato productivo panameño prácticamente ha sido demolido por el actual estado contratista. Los intermediarios y sobre todo los importadores han tenido tres presidentes sumamente favorables a sus agendas.

La presión económica creada por los 21 tratados de libre comercio no solo se manifiesta en lo endeble de la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria del país, sino que ha tenido un costo en las finanzas públicas demasiado elevado.

Los aranceles aduaneros solían ser la segunda fuente de ingreso del Estado panameño, solo después del impuesto sobre la renta. Con el aumento de nuestro impuesto de valor agregado del 5% al 7% se superó al ingreso producido por los aranceles. Se podría esperar que la eliminación de los aranceles o la rebaja de los mismos debió transformarse en una disminución en el costo de la vida de los panameños, pero no ha sido así. Hoy en día, por ejemplo la cápsula de vitamina C líquida que consumo semanalmente subió de 6.43 dólares a 10.75 dólares. Esa misma cápsula vale un dólar en México, país donde la fabrican. A pesar de la caída de los aranceles por el TLC entre ambos países, el mismo medicamento vale mil por ciento más en Panamá.

Los ingresos arancelarios se transformaron en mayores ingresos para los importadores e intermediarios, no en una rebaja de precios. A su vez, la existencia de un Estado contratista necesita del otorgamiento de concesiones de recursos naturales en manos del Estado. El periodista Guido Bilbao en su serie de reportajes la Conquista del Atlántico, publicado en La Prensa, documentó cómo la costa bajo de Colón y Norte de Veraguas terminaron en manos de grandes especuladores de tierras, que se aprovecharon del corrupto sistema de derechos posesorios y las titulaciones masivas apadrinadas por los políticos. A la vez, el anecdotario de bochinches y rumores de concesiones forestales en Darién hacen pensar que la clase política hizo “japay” con nuestra ecología. El Estado contratista viene casado con el neoextractivismo, la explotación intensiva de la forma más barata e ineficiente de los recursos naturales y materias primas del país.

Hay un cambio en la geopolítica internacional que merece que tomemos nota. Los teóricos de la política exterior lo denominan como la “transición hegemónica”. Es decir, el centro del poder económico y político internacional se desplaza del Atlántico Norte, cada vez más lejos del mundo anglosajón hacia la cuenca del Pacífico nororiental. China por supuesto es el gran protagonista de este fenómeno.

Como manda el canon económico neoliberal, Panamá “debe” suscribir un tratado de libre comercio con China. Este país es el segundo exportador más importante de nuestra economía, solo después de Estados Unidos. No podemos vivir sin productos chinos, ya que nuestros electrónicos, nuestros electrodomésticos, nuestros muebles, nuestra ropa y calzado, y nuestro transporte viene en su gran mayoría de China.

Quitarle los aranceles a los productos chinos le dará un durísimo golpe a las finanzas públicas, que en los próximos años tiene que ver como hace para reducir el horrible déficit fiscal que tiene el Estado panameño, pagar la abultada deuda pública, atender a la voraz planilla de servidores públicos clientelizados, nutrir la gigantesca cultura de subsidio popular, y por supuesto tapar el creciente agujero de las finanzas de la Caja de Seguro Social. Tengo la impresión de que si se hubiese mantenido el nivel arancelario que teníamos en el año 2000, habríamos podido salir de la deuda externa y fortalecer las finanzas de la seguridad social cómodamente.

Desde el año 2000 hasta este año, los ingresos que el Canal de Panamá le ha aportado a nuestro Estado superan los 16 mil millones de dólares. Ese dinero era más que suficiente para eliminar la pobreza, modernizar la educación, proveer de agua sana a toda la población, y enrumbar a Panamá en el camino de una economía de conocimiento. Eso no pasó, como tampoco pasará con el cuarto juego de esclusas mientras juguemos a las finanzas públicas con cartas marcadas, y carteles de importadores que se amarran a los partidos políticos por medio de las donaciones y los compadrazgos. El capitalismo panameño peligra ante un mercantilismo enfermizo y adicto a los megaproyectos.

El próximo gobierno la tiene muy dura en materia fiscal. Si sumamos los presupuestos estatales del quinquenio de Martín Torrijos, los de Ricardo Martinelli y los cuatro años de Juan Carlos Varela nos aproximarnos a 200 mil millones de dólares.

El gobierno que sigue tendrá presupuestos en su quinquenio que sumarán otros 150 mil millones de dólares. No hay ningún indicador que nos permita pensar que los motores tradicionales de la economía (Canal, turismo, inversiones extranjeras) se manifiesten para empujar tazas disfuncionales del crecimiento económico que pongan “plata en la calle”. El mundo, incluso China, no va a seguir firmando cheques en blanco de nueva deuda a la economía panameña sin nada a cambio. Esa transacción tiene la forma de nuevos impuestos y de otras privatizaciones. Venderle cautela a los ciudadanos acostumbrados al “¿qué hay pa mi?” no es lo usual en la clase política. ¿Qué hacemos? El más sencillo es el no a la reelección de los diputados. Lo más difícil es acostumbrarnos a arroparnos hasta donde la manta de los ingresos tributarios y no tributarios del Estado alcance a cubrir. Tiene que existir el compromiso de que después del cuarto puente y la tercera línea del metro habrá una moratoria de megaproyectos. Tenemos que poner la casa en orden, incluyendo los exagerados subsidios y a la Caja de Seguro Social. Finalmente como política económica, tenemos que empezar a producir y permitirles a nuestros hombres y mujeres del campo que produzcan su comida, su sustento, nuestros alimentos y puedan exportar.

Mi utopía es muy simple: que Panamá tenga soberanía alimentaria y exporte decenas de miles de millones en alimentos, y otros productos que combinen nuestra capacidad ecológica con nuestra vocación logística. Me imagino que desde el aeropuerto internacional de Tocumen parten todas las noches decenas de aviones de carga que llevan en sus vientres toneladas de productos panameños.

La revolución se puede iniciar con una categoría de productos sumamente fáciles de cultivar y de producir a escalas: las flores. Chepo y Tortí tienen grandes extensiones de tierra que pueden transformarse en gigantescos jardines de rosas, claveles, tulipanes, girasoles y una infinidad de otras especies que en áreas climatizadas podrían producir 24 horas al día y poner sus productos en cuestión de horas en el aeropuerto de Tocumen para que lleguen a Norteamérica y a Europa. Si Colombia y Ecuador pueden, Panamá debe poder superar esta competencia con una mejor logística más rápida y eficiente.

Pensemos también en el agua. California tiene una sequía crónica lo que limita muchas de las actividades de alta tecnología y de producción agrícola en dicho estado. Igualmente España y Portugal carecen de suficiente agua para su valiosa producción agropecuaria y su industria turística.

El Idaan podría dejar de ser una institución en harapos y transformarse en la empresa nacional de agua, que a la vez que satisface las necesidades de agua y saneamiento del país, exportaría miles de millones de galones de agua a California o a la península Ibérica, y más cocos y melones. Después vendrán las industrias de alta tecnología. Aunque se rumora que un gigante local de las telecomunicaciones fue vendido a una empresa mexicana, todavía hay esperanza para todos esos creadores y emprendedores panameños. Empecemos por una flor y un coco a la vez.