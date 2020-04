Aprende a hablar en público como un profesional: 5 consejos valiosos

Tanto para la vida académica como la profesional, es muy importante saber hablar en público. Así como es necesario llenarte de conocimientos, es también importante que sepas transmitirlos correctamente. Sin duda, es una habilidad que vas a necesitar, sobre todo cuando te toque hacer presentaciones en reuniones o cualquier otro tipo de disertación pública. Aún sí crees que no puedes hacerlo, es posible desarrollar este talento.

Es por ello que a continuación te presentamos 5 tips para aprender a hablar mejor en público.

El primer paso para mejorar es la práctica. No esperes a que llegue el día en el que tengas que hacer una exposición frente a un grupo de personas para, en ese momento, desenvolverte en público. Prepárate con anticipación, domina el tema y ensaya en repetidas ocasiones antes de que la situación verdadera se presente.

Una forma ideal de hacerlo es pararte frente a un espejo y practicar parte de tu presentación. Esto te dará la oportunidad de evaluar tu lenguaje corporal y desenvolvimiento. Atrévete también a grabar tu voz, escucharla te dará un punto de base para saber qué cosas podrías mejorar, como muletillas o el tono.

Si tienes que prepararte para una presentación, definitivamente el primer paso es dominar el material sobre lo que vas a exponer. Si dominas el tema por completo, será mucho más fácil para ti enfocarte en cómo vas a presentar, en lugar de esforzarte por recordar la información. Date un tiempo de preparación pertinente y no lo dejes para última hora. Los nervios serán tu peor enemigo si se te presentan al hablar en público.

Observa a grandes expositores. Te recomendamos que busques personas que se destaquen en este ámbito. Estúdialos e inspírate. Al mirar sus exposiciones, presta atención a las palabras que escogen, a su lenguaje no verbal y a cómo dominan el tema y a la audiencia.

Puedes descargar la aplicación de TED, que presenta charlas fascinantes con temas muy variados de las personas más cultas, para que te inspiren a ser un mejor orador.

Si bien debes preocuparte por tu tono de voz, escoger bien tus palabras y la manera en que dices las cosas, debes también prestarle atención a lo que dice tu lenguaje corporal. Los seres humanos somos muy visuales. En este sentido, los mensajes que envías no son solo a través de tu boca, sino de lo que expresas con tu cuerpo y movimientos. Es importante lo que dices, pero sobre todo cómo lo dices.

Dominando tu lenguaje corporal, podrás generar mayor empatía con la audiencia, dar mayor relevancia a tu mensaje o a ciertas palabras claves y, además, darte más credibilidad. Cuida tu tono de voz, tus gestos, tu mirada y el movimiento de tus manos.

Para prepararte mejor para una presentación, tienes a disposición muchas herramientas útiles en tu smartphone. Para practicar es importante que te grabes en repetidas ocasiones, tanto en video como en voz. De esta manera, podrás percatarte de cómo es tu lenguaje no verbal y escuchar tu voz, para así hacer las correcciones necesarias -antes de- y que te percates de cómo te expresas de manera no verbal, como también de tu tono de voz. Un ejemplo de un app muy útil es Promptsmart, que cumple la función de uno desde tu celular.

Más allá de que creas que las exposiciones a un gran público no son tu fuerte, no pienses que es imposible. Siguiendo estos consejos, podrás desarrollar este talento. No temas hacer algo que no te gusta, más bien prepárate para que no sea un obstáculo.