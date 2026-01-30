Autódromo de Panamá inicia la temporada 2026 este domingo 1 de febrero

La Carrera Internacional del 1 de febrero reunirá a los mejores pilotos de diferentes categorías en una competencia de alto nivel.

El Autódromo Panamá dio inicio oficial a la temporada 2026 con el anuncio de su primera fecha de circuito, una Carrera Internacional programada para el 1 de febrero, que promete ser el evento más esperado por los fanáticos del automovilismo en el país.

Durante una conferencia de prensa, George Hazbun y Alessandro Garrido, representantes del Autódromo Panamá, junto a los pilotos Lucho Ramírez, Roberto Sandoval, así como Roberto Sánchez, representantes de Spartan Race y Elías Khouri de Interstate Batteries patrocinador oficial del evento, revelaron los detalles de esta jornada que marcará el comienzo de una emocionante temporada deportiva.

Una temporada 2026 más competitiva que nunca

La Carrera Internacional del 1 de febrero reunirá a los mejores pilotos de diferentes categorías en una competencia de alto nivel. George Hazbun anunció cambios significativos para la categoría TCR Panamá: este año habrá tres carreras en lugar de dos, iniciando el sábado con una clasificación de diez autos, y se implementará un nuevo sistema de puntaje que promete mayor emoción en cada fecha.

La parrilla de TCR Panamá se perfila como una de las más competitivas de los últimos años, con la llegada de destacados pilotos internacionales: Victor Czapla, piloto alemán que probará por primera vez el auto Audi en esta categoría; el equipo peruano Alpha Racing que participará con tres autos y pilotos nuevos; y Logan Frost de Estados Unidos, elevando así el nivel de competencia desde la primera fecha.

Equipos 100% panameños enfrentan a competidores internacionales

La participación de equipos completamente panameños agrega un ingrediente especial a esta temporada. Lucho Ramírez se une al experimentado Solly Betesh en el Audi R8, “Es un honor que Solly Betesh haya tomado la iniciativa de invitarme. Es un logro para mi carrera, donde siempre mi meta es dejar a Panamá en alto”, manifestó Ramírez durante la conferencia.

John Chocrón y Mario Bárcenas, también representarán al talento nacional en una parrilla cada vez más internacional, quienes tendrán una nueva oportunidad para demostrar nuestro potencial en pista.

Como novedad, este año en la categoría TCR se estará entregando un nuevo trofeo: la Copa Davivienda TCR Panamá, que añade mayor prestigio a la competencia.

TV Max transmitirá la acción en vivo

El evento contará con transmisión en vivo a través de TV Max, permitiendo que todos los fanáticos del automovilismo puedan seguir cada momento de la competencia desde donde se encuentren.

Spartan Race llega por primera vez a Panamá

Como parte de las novedades de esta temporada, el Autódromo Panamá será sede de Spartan Race Panamá el 24 de mayo, una de las competencias de obstáculos más reconocidas a nivel internacional. Roberto Sánchez, representante de Spartan Race, presentó esta competencia que pondrá a prueba la destreza y el equilibrio de los participantes.

El evento, que se realiza por primera vez en territorio panameño, ofrecerá tres categorías que incluyen opciones tanto para adultos como para niños. Ya hay atletas que se están preparando para esta experiencia. Pronto se darán a conocer más detalles de este gran evento que consolida al autódromo como un escenario multideportivo de clase mundial.

Interstate Batteries respalda el automovilismo panameño

Interstate Batteries se suma como presentador oficial de esta Carrera Internacional, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte motor en Panamá. Elías Khouri, representante de Interstate Batteries, destacó que para la empresa este es el tercer año como patrocinadores del automovilismo panameño.

“Somos una empresa internacional que viene desde los primeros años del automovilismo en Panamá y vamos a correr en todos los países”, expresó Elias, quien invitó a todos a vivir la experiencia del Autódromo Panamá. “Todos los patrocinadores ponemos un granito de arena para que todos puedan disfrutar”, añadió.

Experiencia mejorada para los fanáticos

El Autódromo Panamá promete ofrecer más que acción en pista. Los asistentes podrán disfrutar de actividades especiales, ambiente festivo y sorpresas durante toda la jornada, haciendo de esta fecha un evento imperdible para toda la familia.

La organización destacó el área de Curva 1, desde donde los espectadores podrán apreciar aproximadamente el 90% del trazado de la pista. Los boletos se están agotando rápidamente, con algunas áreas ya en estado de SOLD OUT.

Los fanáticos pueden aprovechar el Combo Racing, que incluye acceso a la Carrera Internacional y al Drag Challenge por solo 12 dólares. Además, para facilitar el acceso al evento, se ha habilitado transporte oficial desde Ciudad de Panamá y Arraiján.

Los interesados en adquirir boletos pueden hacerlo a través de los canales oficiales: autodromopanama.com y panatickets. Se recomienda asegurar las entradas con anticipación debido a la alta demanda y a que algunas áreas ya están agotadas.

ADQUIERE TUS ENTRADAS AQUÍ

El Autódromo Panamá es el principal escenario de competencias automovilísticas del país, ofreciendo eventos de talla internacional y promoviendo el desarrollo del deporte motor.