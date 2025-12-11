Autódromo Panamá despide la temporada 2025 y se prepara para arrancar el 2026

La temporada 2025 de Autódromo Panamá ha llegado a su fin, dejando un rastro de goma quemada, adrenalina pura y momentos inolvidables.

Los últimos eventos del año fueron el broche de oro, demostrando la pasión inigualable por la velocidad en todas sus formas. El evento de Street Legal fue, como siempre, un hervidero de piques y buenos tiempos.

Categoría Street Legal A: El pulso estuvo al máximo. Víctor Chung, Enrique Noriega, Carlos Delgado y Antonio Yanes demostraron su maestría, pero fue Chung quien se llevó las palmas, pese a que Noriega ganó dos mangas o heats, destacando entre los 13 pilotos que participaron.

Categoría Street Legal B: La competencia fue intensa con Francisco Erinna, Winston Colmenares, Antony Barría y Daniel De Gracia dándolo todo en la pista, dejando claro el alto nivel en Panamá.

Adrenalina sobre Dos Ruedas:

La Motovelocidad cerró el año con carreras electrizantes, llenas de rebase y estrategias al límite.

Motos 3: La velocidad fue la protagonista con Ricardo Sánchez, Oswaldo Páez y Aldrich Del Cid liderando el grupo y demostrando que la destreza sobre la moto es clave.

Expertos (600cc y 1000cc): Esta fue la categoría con el final más dramático. A pesar de los esfuerzos de Víctor Domínguez (1000cc), Angelo Perdomo (600cc), Enrique Echeverría (1000cc) y Query Guerrero (600cc), todos los competidores terminaron la carrera con una increíble igualdad de 45 puntos, ¡un empate técnico que promete una revancha épica en 2026!

SB Novato 1000cc: César Berrío, Kathy Barragán y Carlos Sánchez mostraron que la nueva sangre viene fuerte. Novato 600cc: Con Alberto Méndez, Magaly Aguilar y Andrés Rodríguez al frente, el futuro de la motovelocidad está asegurado.

Pre Expertos 1000cc y 600cc: Las antesalas de la élite vieron lucirse a Roberto Wen y Aldrich Del Cid en 1000cc, y a Daniel Trujillo, Eduardo Conde y William Ayala en 600cc, consolidando su ascenso.

Autódromo Panamá se vistió de gala y adrenalina el pasado sábado 6 de diciembre para celebrar el Drag War: Última Batalla Nocturna 2025, un evento que marcó el cierre de la temporada de aceleración. Cientos de aficionados y pilotos se congregaron para presenciar una espectacular noche de duelos de cuarto de milla, donde la potencia de los motores, la destreza de los pilotos y las luces de la pista crearon una atmósfera electrizante.

¡Nos Vemos en 2026!

Con la emoción del cierre aún palpitando, Autódromo Panamá ya está enfocando sus energías en la próxima temporada.

El 2026 se perfila como un año lleno de retos, emociones y muchísima más velocidad. Esperamos ver de nuevo a todos los rostros conocidos y dar la bienvenida a las nuevas promesas que se sumarán a la parrilla.

¡Gracias por acompañarnos! ¡Autódromo Panamá les desea Felices Fiestas y un 2026 a toda máquina!