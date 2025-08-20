Autódromo Panamá está listo para su histórica ‘Carrera Nocturna’

La velocidad y la adrenalina se fusionarán conla magia de la noche este próximo sábado 23 de agosto, cuando Autódromo Panamá haga historia al celebrar su primera carrera nocturna del año. Este evento pionero promete una experiencia sin igual para los aficionados, al convertir el rugido de los motores en el protagonista bajo las estrellas. En conferencia de prensa, los organizadores detallaron lo que los aficionados pueden esperar. El evento no se limitará a las competencias en la pista; será una verdadera fiesta del automovilismo que se extenderá desde las 3:00 p.m. hasta la medianoche, con una serie de actividades diseñadas para toda la familia.

Autódromo Panamá se iluminará para recibir a pilotos de talla nacional e internacional. Las

categorías GT Challenge de Las Américas, Super Turismo y Gran Turismo ofrecerán intensas batallas, mientras que el momento cumbre de la noche será el esperado debut de la TCR Panamá, que promete una competencia feroz por el podio.

Además de la acción en la pista, Autódromo Panamá ha preparado un Pit Party, donde losasistentes podrán interactuar de cerca con los autos y pilotos, y un After Party con un DJ invitado para mantener la energía en alto. También se dio a conocer la remodelación del Lounge 3, un área exclusiva que ofrecerá a los asistentes una experiencia premium durante el evento. Dos pilotos y un patrocinador integraron la mesa principal, destacando la presencia de John Chocrón, del equipo familiar Chocrón, quien competirá en la Super V8 (GT Challenge) y en el debut de la TCR Panamá. También Valentino Mini, piloto panameño con experiencia internacional en Fórmula 4 y GT4, quien regresa desde Inglaterra para participar exclusivamente en esta carrera histórica. Mini comentó que, a pesar de las complicaciones, la familia y la dedicación son clave para el éxito.

Mónica Cañas, Jefa de Mercadeo de Terpel, expresó su orgullo por la alianza que hace posible este tipo de eventos, destacando su compromiso con impulsar el turismo en Panamá y su visión de seguir invirtiendo en el deporte motor.

Antes de finalizar, los organizadores compartieron información clave para el público: Se ofrecerá transporte desde Chitré, Ciudad de Panamá y Arraiján y el cronograma oficial del evento se publicará en las redes sociales Autódromo Panamá. Autódromo Panamá invita a todos a unirse a esta cita imperdible en el calendario automovilístico para vivir juntos la primera carrera nocturna de la historia.

¡Nos vemos el 23 de agosto bajo las luces!