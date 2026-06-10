Autódromo Panamá hace historia con la carrera de los 500 KM

La exitosa realización de los 500 Kilómetros Panamá 2025 confirma el posicionamiento de Autódromo Panamá como el principal escenario del deporte motor en la región y un punto de encuentro para pilotos, equipos y aficionados de diferentes países.

Autódromo Panamá fue el epicentro del deporte a motor centroamericano durante este fin de semana, al celebrar con éxito rotundo los 500 Kilómetros Panamá, el evento más importante del año en la disciplina. Una jornada cargada de adrenalina, emoción familiar y espectáculo en pista que superó todas las expectativas, reuniendo a pilotos, equipos, patrocinadores, medios y aficionados en una fiesta del automovilismo sin precedentes.

Un inicio espectacular

La jornada arrancó con una emotiva ceremonia inaugural que incluyó un impresionante show aéreo a cargo del Servicio Nacional Aeronaval y la empresa Aerolux, ofreciendo un espectáculo que cautivó a todos los asistentes.

Durante el acto protocolar, el presidente de Autódromo Panamá, Norberto Navarro, junto a Eduardo Aguilar Director General de GT Challenge, dieron la bienvenida a los participantes y aficionados. La ceremonia culminó con la entrega oficial de la bandera panameña, marcando el inicio de una transmisión internacional que llevó las emociones de la pista a Panamá, Centroamérica y otros países de la región.

Uno de los momentos más celebrados fue la visita del reconocido exfutbolista panameño Román Torres, quien compartió con los fanáticos y pilotos, sumándose al ambiente festivo que se vivió durante todo el fin de semana.

Una clasificación para la historia

La clasificación del GT Challenge dejó una huella imborrable en Autódromo Panamá. El piloto Danny Formal junto a Gustavo Ortega, representante de Costa Rica y Estados Unidos, conquistaron la pole position al imponer un nuevo récord de pista con un tiempo de 58.1 segundos al volante de un Lamborghini Huracán GT3.

La segunda posición fue para la dupla conformada por Juan Diego Hernández y Andrés Solana, de México, quienes sorprendieron al público con el desempeño de su Mercedes-Benz AMG GT3, mientras que la tercera plaza quedó en manos de Tatiana Calderón, de Colombia, junto a Carlos Hernández, completando una parrilla internacional de primer nivel.

Los grandes protagonistas de la pista

Las distintas categorías ofrecieron carreras intensas y emocionantes de principio a fin.

GT Absoluta

1er. Lugar - Danny Formal y Gustavo Ortega

GTS

1er. Lugar - Danny Formal y Gustavo Ortega

GTS Turbo

1er. Kevin King y Juan Diego Hernández

GTS Light

1er. Lugar - Ricardo Vera

GTS Junior

1er. Lugar -. Sebastian Guerra y Alejandro Huertas

Super V8

1er. Lugar - Jimmy LLibre y Alfredo Najri

Sub Categoría Master

1er. Lugar - Carlos Hernández y Tatiana Carlderón

Gran Turismo

1er. Lugar - Joaquín Loo, Adrián Saldaña y Edwin Serrano

TCR Panamá Absoluta

1er. Lugar - Luis Ramírez

TCR Panamá Master

1er. Lugar - Mario Bárcenas

Gran Turismo C

Primer lugar: Joaquín Loo

Super Turismo 3

1er. Lugar - Roberto Sandoval y Arnold Henríquez

Super Turismo 4

1er. Lugar - Kail Sibauste

Un evento para toda la familia

Los 500 Kilómetros Panamá demostraron que el automovilismo es mucho más que una competencia. El tradicional Pit Party permitió a cientos de familias conocer de cerca los vehículos, compartir con los pilotos y obtener fotografías y autógrafos de sus favoritos.

Los estands de patrocinadores ofrecieron experiencias interactivas para grandes y pequeños, mientras que medios nacionales e internacionales brindaron una amplia cobertura que proyectó la imagen de Panamá como sede de eventos deportivos de alto nivel.

La celebración continuó durante la noche con la presentación de Los Gaitanes, quienes pusieron el toque musical a una jornada inolvidable. Además, aprovechando la pasión mundialista que vive el país, se realizaron dinámicas de intercambio de figuritas, creando espacios de convivencia para toda la familia.

Otro de los momentos importantes del evento fue la inauguración oficial de la tienda Va & Ven dentro de las instalaciones de Autódromo Panamá, convirtiéndose en la primera sucursal de la marca ubicada fuera de una estación de combustible.

Esta apertura representa una nueva etapa para el desarrollo comercial del complejo y demuestra el potencial de Autódromo Panamá como un espacio para la inversión, el entretenimiento y la experiencia integral de sus visitantes.

Diego Fernando Mejía: una voz mundial del automovilismo en Panamá

La edición 2025 contó además con la presencia del reconocido periodista y comentarista colombiano Diego Fernando Mejía, figura internacional de FOX Sports México y una de las voces más respetadas del automovilismo en habla hispana.

Con más de 20 años de trayectoria y más de 275 Grandes Premios de Fórmula 1 cubiertos alrededor del mundo, Mejía aportó una cobertura especializada que elevó aún más el prestigio del evento. Su presencia confirma el creciente interés internacional que despierta el automovilismo panameño.

ProSpec Series by Changan continúa ganando terreno

Los 500 Kilómetros Panamá también fueron escenario para la ProSpec Series by Changan, la monomarca oficial de Autódromo Panamá, donde pilotos de la categoría TCR pusieron a prueba estos vehículos en igualdad de condiciones.

Con una propuesta accesible y enfocada en destacar el talento de los pilotos, esta categoría continúa consolidándose y fortaleciendo el desarrollo del automovilismo en Panamá.

Panamá acelera hacia el futuro

La exitosa realización de los 500 Kilómetros Panamá 2025 confirma el posicionamiento de Autódromo Panamá como el principal escenario del deporte motor en la región y un punto de encuentro para pilotos, equipos y aficionados de diferentes países.

La organización agradece a los asistentes, patrocinadores, equipos, voluntarios, autoridades, medios de comunicación y colaboradores que hicieron posible este gran acontecimiento.

Juntos seguimos escribiendo la historia del deporte a motor en Panamá y Centroamérica.