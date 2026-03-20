Automarket participa por primera vez en la Feria Internacional de David y presenta su ecosistema integral de movilidad

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Automarket, el ecosistema integral de soluciones de movilidad con más de 22 años de trayectoria en Panamá, participa por primera vez en la Feria Internacional de David 2026, que se celebra del 12 al 22 de marzo, consolidando su presencia en la provincia de Chiriquí.

A través de Automarket Seminuevos, la empresa presenta un stand donde los visitantes podrán ver, elegir y financiar su próximo vehículo en un solo lugar, con opciones que incluyen SUVs, pick-ups, sedanes y vehículos de trabajo.

Todos los vehículos disponibles pasan por un proceso riguroso de inspecciónn, garantizando transparencia y confianza en cada compra.

“La Feria Internacional de David es el escenario más importante de la región y estar aquí por primera vez con Automarket Seminuevos es una forma concreta de acercarnos a las familias y empresas de Chiriquí. Venimos a mostrarles que hoy existe un ecosistema de movilidad que los puede acompañar en cada etapa”, señaló Michelle de la Guardia, vicepresidenta comercial de Automarket.

Durante la feria, el stand contará con la presencia de entidades bancarias para aprobaciones de crédito en sitio, permitiendo a los clientes cotizar, elegir y completar su proceso de compra de manera ágil.

Más allá de la oferta de vehículos, Automarket presenta en la feria su ecosistema integral de soluciones de movilidad, que incluye rent a car, leasing operativo, renting, seminuevos y taller, todo bajo una sola marca y un mismo estándar de servicio.

Con 18 sucursales a nivel nacional, la empresa ofrece respaldo continuo a sus clientes después de la compra, asegurando acompañamiento a lo largo de todo el ciclo de movilidad.

Uno de los principales diferenciales de Automarket es ser la única empresa del sector en Panamá con certificación ISO 45001:2018 dentro de su ecosistema, otorgada por Bureau Veritas a 3 de sus talleres, así como contar con la flota más nueva y variada del país, estándares que respaldan cada vehículo presentado en la feria.

Adicionalmente, los asistentes podrán acceder a promociones exclusivas de feria, incluyendo beneficios como traspaso gratis en la compra de vehículos seminuevos.

Con esta participación, Automarket reafirma su compromiso de seguir acercando soluciones de movilidad confiables y accesibles a las regiones del país.

Porque hoy, más que vender vehículos, Automarket acompaña a las personas, familias y empresas a su destino.