Automarket Renting presenta una alternativa para que tengas tu propio auto

La compañía participa en el Panamá Motor Show 2026 con su propuesta de renting, un modelo que integra en una cuota mensual el uso del vehículo, seguro y mantenimiento.

Acceder a un vehículo nuevo sin necesidad de comprarlo es la propuesta que Automarket Renting presenta durante el Panamá Motor Show 2026, como una alternativa dirigida tanto a personas como a empresas que buscan simplificar la gestión de su movilidad y tener mayor claridad sobre sus gastos.

El modelo de renting funciona mediante una cuota mensual fija durante un contrato de 39 meses. En un solo pago se incluye el uso del vehículo, el seguro y el mantenimiento, lo que permite al cliente reducir trámites asociados a la propiedad de un automóvil y contar con una mayor previsibilidad de sus costos.

Además, bajo este esquema el usuario no tiene que asumir directamente la depreciación ni gestionar posteriormente la venta del vehículo. Una vez finalizado el contrato, tiene la posibilidad de renovarlo y optar por un modelo nuevo, de acuerdo con sus necesidades personales o empresariales.

“Cada vez más panameños valoran usar un auto más que poseerlo. El renting les da flexibilidad: no inmovilizan su dinero en un vehículo y, al terminar el contrato, pueden elegir el modelo que mejor se ajuste a cada etapa de su vida o de su negocio”, afirmó Michelle de la Guardia, vicepresidenta comercial de Automarket.

De la Guardia señaló además que la participación de la compañía en el Panamá Motor Show busca acercar este modelo de movilidad a consumidores y empresas interesados en alternativas distintas a la compra tradicional de un vehículo.

Durante el evento, los visitantes podrán conocer los modelos disponibles y recibir asesoría personalizada en el stand 151 hasta el 11 de octubre. Automarket Renting también ofrecerá a quienes contraten un plan durante el Motor Show un 30% de descuento en el abono inicial y un 50% de descuento en los gastos de cierre.

Sobre Automarket

Automarket es un ecosistema de movilidad integral con más de 23 años de presencia en Panamá. Actualmente cuenta con 18 sucursales, una flota superior a los 4,000 vehículos y más de 280 colaboradores.

Su ecosistema integra Automarket Rent a Car, Automarket Seminuevos, Automarket Leasing Operativo, Automarket Renting y Automarket Taller, además de la Fundación Moviendo Vidas, que desarrolla las iniciativas sociales y ambientales de la compañía.