Autos nacionales tendrán parrilla de lujo en el GT Challenge

Los autos de Turismo Nacional, una de las categorías más competitivas del automovilismo panameño a lo largo de los años, presentarán una parrilla de lujo en la segunda fecha del GT Challenge de las Américas, conformada por veinte vehículos y pilotos de primer nivel.

Alexis Vanegas, piloto con amplia trayectoria en el deporte de motores, confirmó al medio digital Harmodio Arrocha Sports una lista de veinte corredores nacionales que integrarán la parrilla de salida de Turismo Nacional, la cual incluye a verdaderas leyendas del automovilismo y a destacados competidores de la actualidad.

Al mismo tiempo, Vanegas destacó la importancia de una serie de actividades impulsadas por un grupo de pilotos con el objetivo de darle mayor realce a los autos nacionales e incentivar el regreso a las pistas de corredores que no han estado participando en el Autódromo Panamá.

“Nosotros como grupo decidimos realizar ciertas actividades para darle realce a los autos nacionales, tratando de recuperar las parrillas de años anteriores. Para esta carrera la parrilla aumentó de 12 a 20 carros nacionales”, aseguró Vanegas, quien competirá en la categoría ST3 al volante de un Lexus que ha sido campeón en dos temporadas consecutivas en el Autódromo Panamá.

“Esperamos que para finales de año tengamos una parrilla de salida como las de antes, con 30 o 40 carros”, agregó.

‘Pepito’ Núñez compartirá volante con su hijo

El piloto Pepito Núñez, una leyenda del automovilismo nacional, confirmó que estará en pista compartiendo volante con su hijo, Juan Carlos Núñez, a bordo del legendario Toyota Corolla FX.

“La iniciativa que tomaron algunos pilotos y a la que posteriormente nos sumamos varios más la considero excelente, ya que está dando la oportunidad de que el público conozca los autos nacionales y, al mismo tiempo, incentiva a competir a pilotos que no han estado participando”, manifestó Núñez.

Otro de los corredores estelares que saldrá a pista en la categoría ST3 será Roberto Carles, quien competirá a bordo de un Honda Civic.

En la categoría ST4 también confirmó su participación Kail Sibauste, considerado uno de los pilotos más rápidos del circuito de Sajalices, quien conducirá un potente Honda Civic EG.

Por su parte, Oscar Terán, uno de los referentes del automovilismo nacional, será de la partida en la ST3, donde buscará repetir el triunfo obtenido en la carrera anterior con un Mazda que luce más rápido y confiable.

La dupla de padre e hijo conformada por Joaquín y Ricardo Loo(Auto Repuestos 2001) se declaró lista para buscar nuevamente la victoria en la categoría Gran Turismo C.

Emilio Carreiro, del equipo Hotel Madrid, y Edwin Serrano, defenderán los colores de la provincia de Chiriquí.