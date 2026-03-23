Axel Gómez Jr. destaca en WSK Master Series en Europa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras este positivo desempeño, el piloto ya enfoca su preparación en su próximo compromiso internacional: el SKUSA Pro Tour.

El joven piloto panameño Axel Gómez Jr. destacó este fin de semana en su debut internacional dentro de la prestigiosa WSK Master Series, dejando en alto el nombre de Panamá en la exigente categoría Mini Kart.

Durante su primera participación en esta competencia de alto nivel, Axel se enfrentó a 32 de los mejores pilotos del mundo, logrando una sobresaliente actuación que lo llevó a cerrar en la posición 14 durante la prefinal. Este resultado confirma el gran potencial del talento panameño en el automovilismo internacional y marca un paso importante en su proyección deportiva.

Tras este positivo desempeño, el piloto ya enfoca su preparación en su próximo compromiso internacional: el SKUSA Pro Tour, que se realizará en Arizona, Estados Unidos, donde continuará sumando experiencia y compitiendo frente a pilotos de alto nivel.

Axel Gómez Jr. junto a Andrea Kimi Antonelli

La participación de Axel Gómez Jr. en estos escenarios internacionales representa un motivo de orgullo para Panamá y evidencia el crecimiento de las nuevas generaciones del automovilismo nacional.

¡Felicidades, Axel! Este resultado marca el inicio de un prometedor camino deportivo que seguirá dando importantes satisfacciones al país.

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