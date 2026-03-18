Bahía Motors brilla en la Feria de David y fortalece su presencia en Chiriquí

Durante la feria, los asistentes podrán conocer de cerca los modelos más recientes de Honda, Acura y Geely

Bahía Motors, con más de 30 años representando marcas líderes en Panamá, llega a la Feria de David para sorprender a los visitantes con su amplia oferta de vehículos y motocicletas. Con más de 17 años de trayectoria en la provincia de Chiriquí, la empresa sigue consolidándose como un referente de confianza, calidad y servicio al cliente.

Durante la feria, los asistentes podrán conocer de cerca los modelos más recientes de Honda, Acura y Geely, así como la línea de motocicletas Honda, pensada para todas las etapas de la vida. Desde opciones familiares hasta vehículos para uso profesional, Bahía Motors ofrece soluciones de movilidad para cada necesidad.

Además, la empresa invita a todos a descubrir su nueva sucursal en Vía Boquete, al lado de Felipe Motta. Este espacio moderno y cómodo está diseñado para brindar una experiencia de compra personalizada y cercana, reforzando el compromiso de Bahía Motors con sus clientes en la región.

Con su participación en la Feria de David, Bahía Motors combina tradición y modernidad, mostrando su liderazgo en el sector automotriz de Panamá. La empresa continúa acercando a la comunidad los vehículos que necesitan, respaldados por décadas de experiencia y un servicio que se distingue por su excelencia.