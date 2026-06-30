BYD lanza nueva Yuan Pro DM-I

Este lanzamiento representa un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Cofiño en Panamá. Porque para cada etapa de la vida hay un BYD, este modelo llega para quienes buscan vehículos que combinen innovación, tecnología, desempeño y eficiencia energética.

Cofiño reafirma su compromiso con el mercado panameño al ampliar el portafolio de vehículos de nuevas energías de BYD con la llegada de la nueva BYD Yuan Pro DM-i, un SUV super híbrido enchufable que incorpora la más reciente evolución de la tecnología DM-i de la marca y ofrece a los panameños una nueva alternativa de movilidad inteligente, eficiente y sostenible.

“En Cofiño creemos que el futuro de la movilidad comienza ofreciendo más opciones a nuestros clientes. Con la llegada de la nueva Yuan Pro DM-i continuamos ampliando nuestro portafolio de vehículos super híbridos en Panamá, acercando tecnologías de clase mundial que hacen posible una movilidad más eficiente, inteligente y accesible para más personas”, expresó Edward Davis, Gerente de Marca Regional BYD | Cofiño.

La nueva BYD Yuan Pro DM-i ha sido desarrollada para responder a las necesidades del conductor moderno, integrando la reconocida tecnología DM-i Super Híbrida, que combina la eficiencia de la conducción eléctrica con la libertad de un vehículo híbrido enchufable, permitiendo recorrer largas distancias con un consumo de combustible significativamente reducido.

Con una autonomía combinada de hasta 1,100 kilómetros (NEDC), una autonomía en modo 100 % eléctrico de 110 kilómetros (NEDC) y una potencia combinada de 290 HP, este nuevo SUV ofrece un equilibrio sobresaliente entre rendimiento, eficiencia y confort.

Su diseño moderno se complementa con un completo equipamiento tecnológico que incluye pantalla multimedia de 12.8 pulgadas, cargador inalámbrico de 50W, techo panorámico, sistema inteligente de asistencia a la conducción ADAS, iluminación Full LED y la reconocida Blade Battery, una de las baterías más seguras y avanzadas de la industria automotriz.

UNA MARCA CON VISIÓN GLOBAL PARA TRANSFORMAR LA MOVILIDAD

La llegada de la nueva Yuan Pro DM-i también representa el compromiso global que comparte BYD de impulsar el desarrollo de tecnologías que contribuyen a acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible.

A través de su iniciativa global “Cool the Earth by 1°C”, la compañía busca reducir la temperatura del planeta mediante la adopción masiva de vehículos de nuevas energías. Actualmente, BYD se posiciona como la marca número uno en ventas de vehículos de nuevas energías a nivel mundial, con presencia en más de 100 países y regiones, llevando innovación y tecnología sostenible a millones de usuarios alrededor del mundo.

COMPROMISO CON PANAMÁ

Para Cofiño, la incorporación de la nueva Yuan Pro DM-i representa el primero de tres lanzamientos de nuevos modelos que se sumarán al portafolio de BYD. Es una muestra del compromiso de la compañía por continuar invirtiendo en Panamá y trayendo al mercado panameño vehículos con los más altos estándares de innovación, seguridad y sostenibilidad.

Cofiño reafirma su visión de impulsar la transformación de la movilidad en el país, ofreciendo soluciones que permitan a más personas disfrutar de los beneficios de las tecnologías de nuevas energías y contribuir, juntos, a construir un futuro más limpio para Panamá.