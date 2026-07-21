Carbone Motors inaugura nueva sucursal en Costa del Este y lanza nuevo modelo: Forthing SX5

La nueva instalación se convierte en la octava sucursal de ventas y el sexto taller de la compañía a nivel nacional

Carbone Motors da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento con la inauguración de su nueva sucursal y taller en Costa del Este, una apertura que fortalece su capacidad operativa en el mercado panameño y reafirma su compromiso de largo plazo con el país.

La nueva instalación se convierte en la octava sucursal de ventas y el sexto taller de la compañía a nivel nacional, un hito que acompaña una etapa de expansión sostenida para la marca dentro de la industria automotriz local.

La apertura llega en un momento de consolidación para Carbone Motors, que durante los últimos tres años ha atendido más de 30.000 citas de servicio postventa. Esta cifra refleja el peso que la empresa ha puesto en construir una red enfocada en disponibilidad de repuestos, soporte técnico, atención especializada y una experiencia de servicio orientada a la satisfacción y fidelización del cliente.

Más allá del crecimiento comercial, la compañía busca diferenciarse por su respaldo posventa, un factor cada vez más determinante en la decisión de compra del consumidor panameño. La nueva sucursal en Costa del Este responde precisamente a esa visión: ampliar cobertura, elevar la atención y acompañar el crecimiento del parque de clientes con infraestructura real.

La inauguración de esta sede coincide además con el lanzamiento del nuevo Forthing SX5, lo que convierte el evento en una doble señal estratégica: expansión física de la red y fortalecimiento del portafolio en uno de los segmentos de mayor dinamismo del mercado.

“En Carbone Motors creemos que vender un vehículo es sólo el inicio de la relación con el cliente. Nuestro crecimiento en Panamá, la expansión de nuestra red de sucursales y talleres, y las más de 30.000 citas de servicio atendidas en los últimos años reflejan nuestro compromiso de ofrecer no solo productos competitivos, sino también respaldo, confianza y una experiencia postventa de primer nivel”, afirmó Enrique Saturno, gerente general de Carbone Motors.

Con esta apertura, Carbone Motors consolida su posicionamiento como un actor en expansión dentro del sector automotor panameño y eleva su capacidad para responder a una demanda que ya no se mide solo por ventas, sino también por servicio, cercanía y confianza

Carbone Motors lanza el nuevo Forthing SX5, una apuesta por el espacio, la tecnología y la accesibilidad en Panamá

Carbone Motors presentó oficialmente el nuevo Forthing SX5, un SUV con el que busca democratizar el acceso a uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado panameño mediante una propuesta centrada en diseño, equipamiento, amplitud y accesibilidad financiera en su recién inaugurada sucursal de Costa del Este.

La marca sitúa al SX5 como una de sus apuestas más competitivas del año al combinar una estética moderna y robusta con una configuración orientada al uso diario y familiar. El modelo incorpora parrilla frontal de gran presencia, iluminación moderna, sunroof eléctrico y una cabina para cinco pasajeros diseñada para ofrecer confort, amplitud y ergonomía tanto en ciudad como en recorridos largos.

En tecnología, el vehículo integra atributos que suelen encontrarse en categorías superiores, como pantalla multimedia de 15,6 pulgadas, panel digital de instrumentos, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, cámara de reversa con guías dinámicas, Bluetooth y múltiples asistencias de conducción.

En el apartado mecánico, el Forthing SX5 equipa un motor gasolina de 1.6 litros con transmisión automática, una combinación pensada para ofrecer una conducción suave, eficiente y confortable en las condiciones habituales del mercado panameño.

La seguridad es otro de los pilares de la propuesta. El modelo incorpora control electrónico de estabilidad, control de tracción, frenos ABS con distribución electrónica, asistente de arranque en pendientes, monitoreo de presión de neumáticos, airbags frontales y anclajes ISOFIX.

Uno de los principales diferenciales del SX5 está en su planteamiento financiero. Con un abono inicial del 20 %, puede adquirirse con letras desde B/.100 por quincena, lo que lo posiciona como una de las alternativas más atractivas y accesibles dentro del segmento SUV en Panamá, siempre sujeto a aprobación crediticia y condiciones vigentes.

“El nuevo Forthing SX5 representa precisamente esa visión: democratizar el acceso a vehículos mejor equipados, con tecnología moderna y verdadero valor para las familias panameñas”, señaló Enrique Saturno, gerente general de Carbone Motors.

Con este lanzamiento, la compañía no solo amplía su portafolio SUV; también refuerza un mensaje de negocio claro: el mercado panameño demanda vehículos con mayor espacio, mejor equipamiento y precios más aterrizados, y el SX5 busca responder a esa ecuación con una propuesta competitiva y da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento con la inauguración de su nueva sucursal y taller en Costa del Este.

Condición referencial de financiamiento: 20 % de abono inicial, plazo de 96 meses y tasa anual referencial de 8,5 %, sujeta a aprobación crediticia, gastos legales, seguros, cargos bancarios y demás condiciones vigentes.