Changan Panamá presentó los nuevos SUV CS55 Plus y CS75 Plus 2027 en Costa del Este

Changan Panamá, marca representada en el país por Distribuidora Automotriz Fortune, S.A., realizó el pasado jueves 23 de julio el lanzamiento oficial de los nuevos SUV Changan CS55 Plus 2027 y CS75 Plus 2027 en Town Center Costa del Este. La actividad reunió a clientes, aliados comerciales, invitados especiales y medios de comunicación en torno a la presentación de la nueva generación de SUV de Changan en Panamá, una propuesta renovada en diseño, tecnología y equipamiento que marca el paso de la marca hacia una etapa más madura dentro del mercado de autos nuevos en Panamá.

Fotos: Mundo Social

Durante la presentación, el equipo directivo de Changan Panamá explicó el planteamiento detrás de esta nueva generación de vehículos: dos SUV del mismo segmento, pero con personalidades claramente distintas, pensadas para responder a estilos de vida diferentes. En el marco del lanzamiento, la empresa anunció que sus vehículos cuentan ahora con una garantía de 7 años o 150,000 kilómetros, uno de los respaldos más amplios que ofrece hoy un concesionario de autos en Panamá, y confirmó la apertura de un nuevo centro de distribución en la Zona Libre de Colón, además de su próxima sucursal Changan en la provincia de Colón, dos proyectos que refuerzan la presencia de la marca fuera de la capital y acercan el servicio a los clientes del área atlántica.

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Tras el lanzamiento, ambos modelos permanecieron en exhibición abierta al público en Town Center Costa del Este del 24 al 26 de julio, donde los visitantes pudieron conocer de cerca la nueva SUV Changan CS55 Plus 2027 y la SUV Changan CS75 Plus 2027, sentarse en su interior, agendar un test drive y recibir asesoría del equipo comercial sobre equipamiento, precios y planes de financiamiento de autos nuevos en Panamá. Ambos modelos ya están disponibles en todas las sucursales Changan a nivel nacional, con respaldo de servicio posventa, repuestos originales Changan y personal técnico certificado por la marca.

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