Changan presenta en Autódromo Panamá el nuevo Alsvin Plus 2026

El sedán llega al mercado local con diseño renovado, alto nivel tecnológico y una propuesta accesible dentro de su segmento.

En las instalaciones del Autódromo Panamá, Changan Panamá realizó el lanzamiento oficial del nuevo Changan Alsvin Plus 2026, un sedán que busca posicionarse como una de las opciones más atractivas en su categoría por su combinación de diseño, tecnología y valor.

Isuan Barrios (Derecha - Gerente General de Changan Panamá)

El nuevo modelo destaca por sus dimensiones, que superan lo habitual en el segmento, con una longitud de 4,730 mm y una distancia entre ejes de 2,685 mm, ofreciendo mayor espacio interior y confort para los ocupantes.

En el apartado mecánico, ambas versiones incorporan un motor de 1.5 litros con una potencia de 103 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática de doble embrague (DCT) de 7 velocidades, enfocada en brindar eficiencia y una conducción más dinámica.

El interior del Alsvin Plus 2026 apuesta por la tecnología como elemento central. Incluye una pantalla táctil de 10 pulgadas, mientras que la versión Luxury suma un tablero digital de 10.25 pulgadas, además de sistemas de conectividad que mejoran la experiencia a bordo.

En materia de seguridad, el modelo incorpora control electrónico de estabilidad (ESC), sistema de frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) y hasta cuatro airbags en su versión más equipada, reforzando su propuesta como un vehículo seguro dentro del segmento.

El Changan Alsvin Plus 2026 ya se encuentra disponible en Changan Panamá con precios que inician en B/. 14,988.00 para la versión Confort y B/. 16,488.00 para la versión Luxury. El modelo incluye una garantía de cinco años o 100,000 kilómetros, como parte de su propuesta de valor para el mercado panameño.