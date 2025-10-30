Chery Panamá marca un nuevo estándar de innovación con la llegada de la Tiggo 9 CSH: potencia, eficiencia y lujo para una nueva era de conducción

Con el respaldo de Grupo Q Panamá, Chery presentó oficialmente la Tiggo 9 CSH (Chery Super Hybrid), una SUV de siete pasajeros que combina diseño premium, eficiencia y tecnología de vanguardia, redefiniendo la experiencia de manejo en el país.

La tecnología CSH – Chery Super Hybrid representa la evolución de la movilidad moderna: un sistema híbrido enchufable que combina motor a gasolina y motor eléctrico para ofrecer mayor eficiencia, autonomía extendida y menor consumo. Gracias a esta innovación, los conductores panameños disfrutan de trayectos más largos, una conducción más dinámica y una movilidad más amigable con el medio ambiente.

La Tiggo 9 CSH se distingue por su equilibrio entre potencia y eficiencia, con la fuerza de un motor turbo y la suavidad del motor eléctrico, logrando un consumo optimizado y una autonomía de hasta 1,400 km. Diseñada para quienes buscan libertad total en cada viaje, esta SUV ofrece además un compromiso real con la movilidad sostenible gracias a su bajo consumo de energía y menores emisiones.

En materia de seguridad, Chery refuerza su promesa de confianza al integrar 7 bolsas de aire y la innovadora Guardian Battery, creada para brindar máxima protección y fiabilidad incluso en condiciones extremas. Todo esto se complementa con un ambiente de lujo y confort, donde destacan su techo panorámico, asientos de cuero con ventilación y calefacción, y un sistema de entretenimiento con pantalla de 15.6” y conectividad inalámbrica, llevando la experiencia de conducción a un nivel superior.

“La llegada de la Tiggo 9 CSH representa un paso firme hacia el futuro de la movilidad en Panamá. Es la fusión perfecta entre potencia, seguridad y tecnología inteligente, pensada para quienes buscan más en cada viaje”, destacó el director comercial Virgilio López, vocero de la marca.

Con el respaldo de Grupo Q Panamá y la exclusiva garantía de por vida en el motor, la nueva Tiggo 9 CSH ya está disponible en todas las sucursales de la marca, ofreciendo una experiencia de conducción que eleva los estándares del mercado automotriz local.

Agenda tu prueba de manejo en cualquiera sus sucursales y descubre una nueva forma de conducir.