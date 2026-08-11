Con 13 años, Sofía Calderón hace historia como la piloto más joven de la PROSPEC Series by Changan

La PROSPEC Series by Changan continúa sumando nuevos talentos a su parrilla con la incorporación de Sofía Calderón, piloto costarricense de 13 años que se convierte en la competidora más joven de la categoría

Calderón representa a la nueva generación de pilotos que vienen creciendo desde el kartismo y que buscan abrirse camino en el automovilismo de circuito. Con experiencia en las pistas de karting, la joven piloto dará un nuevo paso en su carrera al formar parte de la primera monomarca de Panamá.

Su participación destaca el crecimiento del talento juvenil en la región y la oportunidad que brinda la PROSPEC Series by Changan para que pilotos emergentes puedan competir bajo las mismas condiciones técnicas, permitiendo que la habilidad y preparación al volante sean protagonistas.

Este sábado 22 de agosto en el Autódromo de Panamá, Sofía se enfrentará a un nuevo reto en pista junto a pilotos nacionales e internacionales que forman parte de esta temporada inaugural. La joven costarricense buscará demostrar su potencial en una categoría que impulsa el desarrollo del automovilismo regional.