Conoce a la delegación panameña para el Latinoamericano de Karting 2026

Panamá ya tiene definida su representación para el Campeonato Latinoamericano de Karting 2026, una de las competencias más importantes del kartismo en la región y que reunirá a pilotos de distintos países de América Latina en un escenario de alto nivel competitivo.
La delegación panameña estará integrada por jóvenes pilotos que han venido destacándose tanto en campeonatos nacionales como internacionales, consolidando el crecimiento del karting en el país y el desarrollo de nuevas generaciones dentro del automovilismo.
La delegación panameña estará conformada por once pilotos que competirán en el Campeonato Latinoamericano de Karting, torneo que se celebrará del 15 al 17 de mayo en Costa Rica y reunirá a más de 200 corredores de distintos países de la región.
La delegación está organizada de la siguiente manera:
Kid Kart
Rafael Terán – Energy Corse Panamá
Micro Rok
Axel Gómez – GPM
Oliver Smith – GPM
Oscar Ricardo Terán – Energy Corse Panamá
Mini Rok
Axel Gómez – GPM
Maxis Schubert – Energy Corse
Tillotson Senior
Ian León – Panamá Karting M.
Rafael Fábrega – TDR
Sebastián Medina – GPM
VLR Jr.
Nicolás Marín – GPM
VLR Sr.
Ian León – Panamá Karting M.
José Halphen – Panamá Karting M.
Rafael Fábrega – TDR
VLR Master
Cristian Smith – GPM
Rok Shifter
Oscar Terán – Pirates Kart