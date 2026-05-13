Panamá, 13 de mayo del 2026

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    Conoce a la delegación panameña para el Latinoamericano de Karting 2026

    Con esta importante delegación, Panamá reafirma el crecimiento que viene teniendo el kartismo nacional

    Stephanie Guanti
    Conoce a la delegación panameña para el Latinoamericano de Karting 2026

    Panamá ya tiene definida su representación para el Campeonato Latinoamericano de Karting 2026, una de las competencias más importantes del kartismo en la región y que reunirá a pilotos de distintos países de América Latina en un escenario de alto nivel competitivo.

    La delegación panameña estará integrada por jóvenes pilotos que han venido destacándose tanto en campeonatos nacionales como internacionales, consolidando el crecimiento del karting en el país y el desarrollo de nuevas generaciones dentro del automovilismo.

    La delegación panameña estará conformada por once pilotos que competirán en el Campeonato Latinoamericano de Karting, torneo que se celebrará del 15 al 17 de mayo en Costa Rica y reunirá a más de 200 corredores de distintos países de la región.

    La delegación está organizada de la siguiente manera:


    Kid Kart

    • Rafael Terán – Energy Corse Panamá

    Micro Rok

    • Axel Gómez – GPM

    • Oliver Smith – GPM

    • Oscar Ricardo Terán – Energy Corse Panamá

    Mini Rok

    • Axel Gómez – GPM

    • Maxis Schubert – Energy Corse

    Tillotson Senior

    • Ian León – Panamá Karting M.

    • Rafael Fábrega – TDR

    • Sebastián Medina – GPM

    VLR Jr.

    • Nicolás Marín – GPM

    VLR Sr.

    • Ian León – Panamá Karting M.

    • José Halphen – Panamá Karting M.

    • Rafael Fábrega – TDR

    VLR Master

    • Cristian Smith – GPM

    Rok Shifter

    • Oscar Terán – Pirates Kart

    Panamá reafirma el crecimiento que viene teniendo el kartismo nacional.


    Stephanie Guanti

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