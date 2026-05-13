Conoce a la delegación panameña para el Latinoamericano de Karting 2026

Con esta importante delegación, Panamá reafirma el crecimiento que viene teniendo el kartismo nacional

Panamá ya tiene definida su representación para el Campeonato Latinoamericano de Karting 2026, una de las competencias más importantes del kartismo en la región y que reunirá a pilotos de distintos países de América Latina en un escenario de alto nivel competitivo.

La delegación panameña estará integrada por jóvenes pilotos que han venido destacándose tanto en campeonatos nacionales como internacionales, consolidando el crecimiento del karting en el país y el desarrollo de nuevas generaciones dentro del automovilismo.

La delegación panameña estará conformada por once pilotos que competirán en el Campeonato Latinoamericano de Karting, torneo que se celebrará del 15 al 17 de mayo en Costa Rica y reunirá a más de 200 corredores de distintos países de la región.

La delegación está organizada de la siguiente manera:





Kid Kart

Rafael Terán – Energy Corse Panamá

Micro Rok

Axel Gómez – GPM

Oliver Smith – GPM

Oscar Ricardo Terán – Energy Corse Panamá

Mini Rok

Axel Gómez – GPM

Maxis Schubert – Energy Corse

Tillotson Senior

Ian León – Panamá Karting M.

Rafael Fábrega – TDR

Sebastián Medina – GPM

VLR Jr.

Nicolás Marín – GPM

VLR Sr.

Ian León – Panamá Karting M.

José Halphen – Panamá Karting M.

Rafael Fábrega – TDR

VLR Master

Cristian Smith – GPM

Rok Shifter

Oscar Terán – Pirates Kart

Panamá reafirma el crecimiento que viene teniendo el kartismo nacional.



