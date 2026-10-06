Conoce al nuevo Hyundai Venue

Hyundai dio inicio a una nueva etapa en el mercado panameño durante un evento realizado el pasado 2 de octubre en el Panamá Convention Center, en Amador, como parte de la inauguración del Panamá Motor Show 2026.

Durante el Panama Motor Show, la marca presentó oficialmente su nueva campaña de relanzamiento, “Nuestra mejor parte eres tú”, una plataforma de comunicación enfocada en fortalecer la relación con sus clientes y colocar a las personas en el centro de la experiencia Hyundai, acompañándolas en distintos momentos y etapas de sus vidas.

Uno de los principales anuncios de la noche fue la llegada al mercado panameño del Nuevo Hyundai Venue, un modelo que presenta una propuesta renovada en diseño, tecnología, desempeño y seguridad.

El vehículo incorpora un motor 1.0 Turbo GDI de tres cilindros y estará disponible con transmisión manual de seis velocidades o transmisión automática, ofreciendo alternativas para diferentes preferencias y estilos de conducción.

En materia de seguridad, el Nuevo Hyundai Venue integra seis bolsas de aire, sistema de frenos ABS, control electrónico de estabilidad (ESP), asistencia en pendiente y anclajes ISOFIX, entre otros elementos destinados a reforzar la protección de sus ocupantes durante los recorridos.

La presentación del modelo estuvo acompañada de otro anuncio para los clientes de Hyundai en Panamá: la marca ofrece ahora una garantía de 10 años o 200,000 kilómetros, lo que ocurra primero, ampliando el respaldo para quienes adquieren uno de sus vehículos.

Con el lanzamiento del Nuevo Hyundai Venue, la nueva campaña de comunicación y la ampliación de su garantía, Hyundai busca fortalecer su presencia en Panamá y renovar la manera en que se relaciona con sus clientes, manteniendo a las personas como eje de su propuesta de marca.

Hyundai. Nuestra mejor parte eres tú.