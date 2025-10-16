Daniel Gillette dominó la tercera fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad

El piloto panameño Daniel Gillette volvió a imponerse el pasado domingo en el Autódromo de Panamá, al quedarse con la victoria en la tercera fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad 2025.

Con este nuevo triunfo, el corredor panameño consolida su liderazgo en la categoría 1,000 cc Experto, ampliando su ventaja sobre el veterano Erasmo Pinilla, cuando solo resta una fecha para el cierre de la temporada.

Gillette demostró madurez y precisión al adjudicarse las dos mangas disputadas, en un duelo intenso frente a Santiago Alzate (Colombia), Enrique Echevarría (Guatemala) y Víctor Domínguez (Venezuela).El primer heat, compuesto por 15 vueltas, tuvo un cierre de película: Gillette adelantó a Domínguez en la última vuelta para asegurar el liderato.

Apasionado por las motos desde los 14 años, inspirado por su padre, Gillette ha sido una figura dominante en la escena nacional. En 2023 ascendió a la categoría 1,000 cc Experto, donde obtuvo el campeonato en su primera temporada. Antes, en 2021, se coronó en la 600 cc, categoría en la que compitió durante tres años.

Hasta la fecha, Daniel Gillette acumula seis títulos nacionales y tres subcampeonatos, consolidándose como uno de los talentos más prometedores del motociclismo panameño.