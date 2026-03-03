Drag Challenge encendió el Autódromo de Panamá

El Drag Challenge también reafirmó su proyección regional con la participación de 10 pilotos provenientes de Costa Rica y uno de El Salvador

Récords históricos, presencia internacional y un escenario que vivió el automovilismo en su máxima expresión marcaron la más reciente edición del Drag Challenge en el Autódromo Panamá. La pista fue testigo de una de las jornadas más intensas de la temporada, con velocidades de alto calibre, tiempos que quedarán para la historia y una afición que se mantuvo vibrando de principio a fin.

La competencia dejó dos marcas que elevan el estándar del drag racing nacional. Julio Muñoz alcanzó los 296 km/h a bordo del GTR Street Fighter, estableciendo un nuevo récord de velocidad en pista. Por su parte, Ronnie Rosina, al volante del Dragster Black Max 6, registró 7.639 segundos en el cuarto de milla, el mejor tiempo jamás alcanzado en el autódromo. Dos hitos que consolidan el crecimiento técnico y competitivo del evento.

El Drag Challenge también reafirmó su proyección regional con la participación de 10 pilotos provenientes de Costa Rica y uno de El Salvador, quienes se sumaron al talento local en una jornada de alto nivel. Más allá de los récords absolutos, la fecha estuvo marcada por múltiples mejoras en marcas personales, reflejo del trabajo técnico y mecánico detrás de cada equipo. En cada garaje se vivió la misma intensidad que sobre el asfalto.

La experiencia se extendió más allá de la pista: gradas llenas, ambiente familiar y una comunidad racing que convirtió el evento en una verdadera celebración del automovilismo. Las marcas patrocinadoras encontraron un espacio de conexión directa con una audiencia apasionada, mientras el calendario del Autódromo Panamá continúa su marcha.

La próxima cita será el 8 de marzo con Motovelocidad y Street Legal, una nueva jornada que promete mantener la adrenalina en lo más alto.