El automovilismo internacional llega al Autódromo Panamá

El próximo 21 de marzo, Panamá se convierte en sede de un evento de clase mundial

El Autódromo Panamá será el escenario de una jornada histórica para el deporte motor latinoamericano. El Gran Premio Panamá 2026, pautado para el 21 de marzo, reunirá a tres categorías internacionales de alto nivel, más de 20 autos de lujo de marcas como Lamborghini, Porsche, McLaren y Mercedes-AMG, pilotos de talla mundial y un espectáculo musical de primer orden, consolidando al país como destino emergente del automovilismo global.

Tres categorías, una sola adrenalina

El evento contará con la participación de la primera fecha del GT Challenge de las Américas, la segunda fecha del campeonato TCR Panamá y el torneo local de Súper Turismo.

Más de 50 vehículos en diferentes categorías darán un gran espectáculo. El GT Challenge presenta una parrilla de más de 20 vehículos, la de mayor participación en el Autódromo Panamá. Entre los autos confirmados destacan 5 Lamborghinis, 4 Porsches, un McLaren de edición limitada del que solo existen 15 unidades en el mundo, y un Mercedes-AMG de última generación. La respuesta de los equipos internacionales ha sido contundente, la primera fecha de este prestigioso campeonato ya es una parada obligatoria en el Autódromo Panamá dentro del calendario regional.

El trazado panameño, que ha sido adaptado para cumplir estándares internacionales de competencia, ofrece al espectador la posibilidad de presenciar aproximadamente el 90% de la pista desde el área de Curva 1.

Pilotos

Talento local e internacional en un mismo asfalto El Gran Premio Panamá reunirá a figuras de distintas latitudes. El piloto panameño Pedro Tuñón representará al país en la categoría Súper Turismo, siendo una de las caras nacionales de este hito del automovilismo local. En la categoría GT Challenge competirá Franklyn Boodram, quien llega junto al Speedway Team con una alineación de lujo que incluye a su hijo Zachary y a Ricardo Vera, piloto proveniente de Puerto Rico con un historial sobresaliente que incluye victorias en Europa y un podio en las 24 Horas de Daytona y que debuta en el GT Challenge en el Gran Premio Panamá.

Boodram, quien ha competido en el Autódromo Panamá en múltiples ocasiones, no ocultó su afecto por el equipo organizador. El piloto se expresó con notable cariño hacia el trabajo y la calidez con la que es recibido cada vez que pisa suelo panameño, destacando el profesionalismo, la dedicación y el trato humano del equipo del Autódromo como factores que lo hacen volver temporada tras temporada. “El equipo del Autódromo Panamá te hace sentir en casa. Eso no tiene precio en este deporte.” — Franklyn Boodram, piloto GT Challenge.

En la Copa Davivienda TCR Panamá, la representación estadounidense estará a cargo de Logan Frost, originario de California, quien llega atraído por el nivel competitivo de la categoría y la creciente cultura del motor en la región. Alianzas que impulsan el evento Autocentro es el patrocinador y presentador oficial del Gran Premio Panamá 2026, acompañado por Interstate como marca de alto rendimiento alineada con los valores del deporte motor.

Su apoyo ha sido fundamental para elevar la producción del evento a estándares de clase mundial. Impacto turístico y proyección país La Autoridad de Turismo de Panamá ha respaldado el evento destacando su capacidad para atraer visitantes internacionales y posicionar al país como destino de turismo deportivo.

El Gran Premio Panamá representa un paso significativo en la estrategia de diversificación de la oferta turística nacional. Una experiencia completa para el fanático Más allá de la acción en pista, el Gran Premio Panamá ofrecerá un espectáculo integral.

Pit Party exclusivo

Disponible para las zonas Lounge 1, 2, 3 y Curva 6, con opción de acceso mediante pase adicional para otras áreas. Curva 1, también podrá acceder al pit party. Disfruta de DJ en vivo, sesiones de fotos con los pilotos y un espectacular concierto de cierre.

Área de Curva 1 – Copa Davivienda TCR Panamá: el punto estratégico recomendado para los aficionados, desde donde se puede apreciar aproximadamente el 90% del circuito con una vista privilegiada de la acción.

Programa Grid Kids: 25 niños apasionados por el karting y futuros pilotos del país serán los invitados especiales del Gran Premio Panamá. Vivirán una experiencia única con acceso al Pit Party, participación en el Grid Walk portando las banderas de los pilotos, un conversatorio exclusivo y espacios de convivencia.

Shows en vivo: Un espectáculo lleno de energía con el concierto principal de Sammy y Sandra Sandoval, actos protocolares junto a la Banda Senafront, la presentación del artista internacional Buxxi, la banda Océano y un cierre estelar a cargo del reconocido DJ Leo.

Boletos: disponibilidad limitada La demanda ha superado las expectativas: algunas zonas ya se encuentran en sold out. Los boletos restantes están disponibles a través de los canales oficiales del evento. Se recomienda asegurar el acceso con anticipación dado el alto nivel de convocatoria.

Compra tus boletos en https://autodromopanama.com/