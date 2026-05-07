El Kartódromo de Panamá reunió a más de 1,500 fanáticos y más de 15 pilotos internacionales

La organización agradeció el respaldo del público, patrocinadores, equipos y pilotos, destacando que la gran asistencia y el interés internacional reflejan el crecimiento sostenido del deporte motor en Panamá.

El rugir de los motores, la adrenalina en pista y una extraordinaria asistencia marcaron el éxito de las rondas 5 y 6 del campeonato IAME SERIES PANAMÁ, celebradas los días 1, 2 y 3 de mayo de 2026 en el Kartódromo de Panamá.

Durante tres días de intensa competencia, el evento logró congregar a más de 1,500 personas entre aficionados, equipos y amantes del kartismo, consolidándose como una de las fechas más importantes del automovilismo nacional en lo que va del año.

La competencia también destacó por su carácter internacional, contando con la participación de más de 15 pilotos provenientes de distintos países de la región y del continente, quienes elevaron el nivel competitivo del campeonato y aportaron un ambiente de alto rendimiento y espectáculo para el público asistente.

Las categorías ofrecieron emocionantes duelos en pista, maniobras espectaculares y finales muy disputadas, reafirmando el crecimiento del kartismo en Panamá y el posicionamiento de IAME SERIES como una plataforma clave para el desarrollo de nuevos talentos del automovilismo.

Resultados Oficiales

X30 Pro

🥇 José Alejandro Halphen (Panama Karting Motorsport)🥈 Ian León (Panama Karting Motorsport)🥉 Mateo Santamaría (GPM)

X30 Master

🥇 Richard (Pirate Kart Racing Thayer)🥈 Christian Smith (GPM)

4 Tiempos Master

🥇 Alberto Quiroga (GPM)🥈 Alexis Banegas Sr. (Panama Karting Motorsport)

Micro Swift / Under 7

🥇 Alberto Quiroga Jr. (GPM)🥈 Rafael Terán (Energy)🥉 Pedro Ameglio (GPM)

X30 Jr

🥇 Mateo Santamaría (GPM)🥈 Yazid Hafeji (Hafeji Motorsport)🥉 Nicolás Marín (GPM)

Micro Swift

🥇 Axel Gómez (GPM)🥈 Oscar Terán (Pirate Kart Racing)🥉 León Guzmán

La organización agradeció el respaldo del público, patrocinadores, equipos y pilotos, destacando que la gran asistencia y el interés internacional reflejan el crecimiento sostenido del deporte motor en Panamá.

“El ambiente vivido durante estas rondas fue extraordinario. Ver las gradas llenas, el apoyo de la fanaticada y la presencia de pilotos internacionales confirma que Panamá continúa ganando relevancia dentro del kartismo regional”, señalaron represent

antes de la organización.

Con este exitoso fin de semana, IAME SERIES PANAMÁ continúa fortaleciendo su calendario 2026 y preparando próximas fechas que prometen seguir llevando emoción y alto nivel competitivo al Kartódromo de Panamá.