El reflejo de la distinción llega a Multiplaza con el Luxury Motor Show 2026

El Luxury Motor Show se ha consolidado como una de las vitrinas automotrices más importantes de Panamá

Del 1 al 7 de junio, los espacios de Multiplaza Pacific Panamá se convierten en el escenario de la experiencia automotriz más exclusiva del país con la celebración del Luxury Motor Show 2026, una semana diseñada para deslumbrar a los amantes de los vehículos premium, la innovación y el diseño de clase mundial.

Esta nueva edición reunirá a 10 marcas de prestigio internacional, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de descubrir algunos de los modelos más exclusivos disponibles en el mercado. Desde elegantes SUVs de alta gama hasta impresionantes superdeportivos y vehículos que redefinen la exclusividad, el Luxury Motor Show promete una experiencia donde la sofisticación y la ingeniería se encuentran en cada detalle.

Bajo el concepto “El reflejo de la distinción”, la feria invita al público a vivir una experiencia única donde el lujo cobra vida a través de líneas perfectas, tecnología de vanguardia y modelos que representan excelencia en movimiento.

Durante siete días, los asistentes podrán recorrer exhibiciones especialmente diseñadas para apreciar de cerca lo mejor de la industria automotriz premium. Las marcas participantes presentarán una cuidada selección de vehículos que destacan por su desempeño, innovación, confort y diseño, permitiendo a los visitantes conocer las últimas tendencias que están marcando el futuro de la movilidad de lujo a nivel global.

Además, esta feria ofrece la oportunidad de recibir asesoría especializada y conocer opciones bancarias in situ para quienes desean dar el siguiente paso hacia la adquisición de un vehículo de alta gama.

El Luxury Motor Show se ha consolidado como una de las vitrinas automotrices más importantes de Panamá, reuniendo cada año a entusiastas, compradores potenciales, ejecutivos y amantes de los autos que buscan descubrir lo mejor del segmento premium en un solo lugar.

La invitación está abierta para todos aquellos que deseen vivir de cerca una muestra donde cada modelo cuenta una historia de excelencia, rendimiento y sofisticación. Del 1 al 7 de junio, el Luxury Motor Show 2026 abrirá sus puertas para ofrecer una experiencia donde el lujo se mueve sobre ruedas.

Sobre la ADAP

La ADAP cuenta con 41 empresas agremiadas que representan más de 50 marcas de autos nuevos con respaldo directamente de los fabricantes. Como sector formal se emplean a más de 5,000 personas directamente y se generan más de 9,000 puestos indirectos. Las operaciones del sector contribuyen al fisco a través de tres canales tributarios principales: Impuesto selectivo de consumo (ISC), Impuesto de Transferencia de Bienes y Muebles (ITBMS) e impuestos relacionados al registro, placas y trámites vehiculares. La cantidad de autos nuevos inscritos en el 2025 fue de 60,233 que representó un 11% por encima del año anterior.

Para el 2026, se proyecta un total de 63,000 autos nuevos de primer ingreso.