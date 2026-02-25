Empresas Carbone amplía su flota con unidades FOTON de Excel Panamá

FOTON, de la mano de Excel Panamá, reafirma su satisfacción de acompañar y respaldar esta evolución empresarial.

Recientemente, Excel Panamá y Empresas CARBONE celebraron la entrega de una nueva flota de camiones Aumark de FOTON, fortaleciendo así la capacidad operativa de la compañía con unidades de mayor desempeño y capacidad de carga.

Empresas CARBONE continúa consolidando un crecimiento sostenido y un posicionamiento cada vez más sólido en el mercado. En ese contexto, FOTON, de la mano de Excel Panamá, reafirma su satisfacción de acompañar y respaldar esta evolución empresarial. Desde una de las plantas de producción de FOTON en China —reconocida entre las más avanzadas tecnológicamente a nivel mundial— se enviaron mensajes de felicitación y reconocimiento a Empresas CARBONE por este importante logro.

Por su parte, Empresas CARBONE destaca el respaldo integral que ofrece Excel Panamá, especialmente en servicios de taller, disponibilidad de repuestos y atención personalizada, factores que brindan confianza y seguridad al momento de fortalecer su flota con vehículos de alto rendimiento.

Excel Panamá reiteró sus felicitaciones a Empresas CARBONE por este nuevo paso en su desarrollo y reafirmó su compromiso de continuar apoyando a empresas que contribuyen de manera significativa al dinamismo y crecimiento de la economía panameña.