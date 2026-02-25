Panamá, 25 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Empresas Carbone amplía su flota con unidades FOTON de Excel Panamá

    FOTON, de la mano de Excel Panamá, reafirma su satisfacción de acompañar y respaldar esta evolución empresarial.

    Stephanie Guanti
    Empresas Carbone amplía su flota con unidades FOTON de Excel Panamá

    Recientemente, Excel Panamá y Empresas CARBONE celebraron la entrega de una nueva flota de camiones Aumark de FOTON, fortaleciendo así la capacidad operativa de la compañía con unidades de mayor desempeño y capacidad de carga.

    Empresas Carbone amplía su flota con unidades FOTON de Excel Panamá

    Empresas CARBONE continúa consolidando un crecimiento sostenido y un posicionamiento cada vez más sólido en el mercado. En ese contexto, FOTON, de la mano de Excel Panamá, reafirma su satisfacción de acompañar y respaldar esta evolución empresarial. Desde una de las plantas de producción de FOTON en China —reconocida entre las más avanzadas tecnológicamente a nivel mundial— se enviaron mensajes de felicitación y reconocimiento a Empresas CARBONE por este importante logro.

    Empresas Carbone amplía su flota con unidades FOTON de Excel Panamá

    Por su parte, Empresas CARBONE destaca el respaldo integral que ofrece Excel Panamá, especialmente en servicios de taller, disponibilidad de repuestos y atención personalizada, factores que brindan confianza y seguridad al momento de fortalecer su flota con vehículos de alto rendimiento.

    Excel Panamá reiteró sus felicitaciones a Empresas CARBONE por este nuevo paso en su desarrollo y reafirmó su compromiso de continuar apoyando a empresas que contribuyen de manera significativa al dinamismo y crecimiento de la economía panameña.

    Empresas Carbone amplía su flota con unidades FOTON de Excel Panamá

    Stephanie Guanti

    Líder de marca para @CeroKMcom y @metropormetropa