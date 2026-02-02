Excel Automotriz y FOTON, aliados del crecimiento empresarial en Panamá

Los vehículos Foton, respaldados por la experiencia y el soporte de Excel Automotriz, se distinguen por su tecnología, durabilidad y versatilidad, adaptándose a las necesidades de empresas que requieren soluciones de transporte robustas y eficientes.

Excel Automotriz reafirma su compromiso con el impulso y fortalecimiento de los sectores productivos del país con la entrega de un Panel View CS2, equipado y personalizado como Taller Móvil, a Aseo Capital, empresa clave en la operación y mantenimiento de servicios esenciales para la ciudad.

Esta entrega marca un nuevo hito dentro de la alianza estratégica entre ambas compañías, orientada a optimizar la eficiencia operativa y asegurar que la flota de Aseo Capital se mantenga en óptimas condiciones para atender de manera continua las exigencias de su operación.

El nuevo Panel Foton, completamente equipado para enfrentar los retos del trabajo diario, destaca por su alto rendimiento, gran capacidad de carga y confiabilidad, cualidades que lo convierten en un aliado ideal para recorridos exigentes y jornadas intensivas.

Con esta entrega, Excel Automotriz continúa ofreciendo soluciones que impulsan la productividad y el desempeño de sus clientes, acompañándolos en su crecimiento y evolución.“En Excel Automotriz creemos firmemente en apoyar a las empresas que mueven el desarrollo del país. Esta entrega refleja nuestra confianza en Aseo Capital y nuestro compromiso de seguir brindando vehículos alineados con las necesidades reales del mercado”, destacó la compañía.

Finalmente, Excel Automotriz agradece la confianza depositada en su portafolio de marcas y servicios, y reafirma su misión de seguir creciendo junto a sus aliados, avanzando sobre ruedas hacia un futuro más eficiente y sostenible.