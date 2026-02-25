Excel Panamá entrega nueva flota Mitsubishi a Budget Rent a Car

Los pick ups continúan ganando protagonismo en el país, no solo como herramientas de trabajo, sino también como vehículos de uso personal y familiar.

Excel Panamá realizó una nueva entrega de vehículos Mitsubishi a Budget Rent a Car, reafirmando la alianza estratégica entre ambas compañías y ampliando la flota de pick ups disponibles en el mercado panameño.

Los pick ups continúan ganando protagonismo en el país, no solo como herramientas de trabajo, sino también como vehículos de uso personal y familiar. Budget Rent a Car, una de las arrendadoras con mayor trayectoria en Panamá, ha sabido identificar esta evolución en las preferencias de los usuarios, incorporando modelos que combinan versatilidad, potencia y confort.

Dentro de este segmento destaca la Mitsubishi L200 GLX 4x4, considerada uno de los vehículos de trabajo más equipados en Panamá. Este modelo incorpora bloqueo de diferencial, siete bolsas de aire, asistente de arranque en pendiente, controles integrados en el timón, control crucero, pantalla táctil de ocho pulgadas y cámara de retroceso. Su motor 2.4L diésel desarrolla 148 caballos de fuerza y 330 Nm de torque, complementado con el sistema de tracción Easy Select 4WD, que garantiza desempeño tanto en ciudad como en terrenos más exigentes.

Por su parte, los modelos L200 Sportero Automáticos marcaron un hito al convertirse en los primeros en Panamá en obtener la certificación de cinco estrellas en seguridad por Latin NCAP. Además de su reconocida robustez, ofrecen una suspensión de alto nivel y un interior con comodidades propias de SUVs de gama superior, brindando una experiencia de manejo confortable y segura.

La entrega se realizó junto al equipo de Excel Panamá, distribuidor autorizado de Mitsubishi en el país, cuya propuesta de valor se fundamenta en el respaldo posventa, la disponibilidad de repuestos y la experiencia de más de un siglo en el mercado centroamericano.

Con esta incorporación, Excel Panamá y Budget Rent a Car continúan fortaleciendo la industria automotriz y el sector de alquiler de vehículos en Panamá, apostando por modelos que responden a las nuevas demandas del mercado.