Excel Panamá y FUSO celebran 20 años en Panamá

Han transcurrido más de dos décadas desde que Excel asumió la representación de FUSO en Panamá, un camino marcado por crecimiento, confianza y una visión de largo plazo que apunta a muchos años más de trabajo conjunto.

En este nuevo encuentro, Excel abre nuevamente sus puertas para compartir con sus clientes y reafirmar el respaldo integral que los acompaña día a día: una sólida oferta de repuestos, una red de talleres a nivel nacional y un servicio de asesoría personalizada pensado para cada necesidad.

Desde FUSO Panamá destacan que sus clientes han sido el principal motor de su expansión, impulsada en gran medida por una red de referidos que refleja la confianza construida a lo largo del tiempo y el acompañamiento constante que brinda Excel.

La combinación entre la trayectoria de FUSO y la experiencia de Excel ha sido determinante para lograr altos niveles de satisfacción en todo el país. Con una mirada puesta en las oportunidades que traerá la economía panameña en 2026, FUSO se proyecta como un aliado estratégico para empresas y emprendedores que buscan crecer y fortalecerse.

Extendemos nuestras felicitaciones a Excel y a FUSO Panamá por este aniversario, con los mejores deseos para los próximos 20 años y muchos más de logros compartidos.