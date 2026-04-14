Éxito rotundo en la primera Copa Autódromo Panamá Golf & Racing celebrada en Vista Mar

En tiempo récord, el torneo logró convocar una sólida participación de más de 20 patrocinadores

Con una combinación única de deporte, emoción y experiencias premium, se celebró con gran éxito la primera edición de la Copa Autódromo Panamá Golf & Racing, un innovador torneo que fusiona el espíritu competitivo del golf con la energía del automovilismo.

El evento tuvo lugar el pasado viernes 13 de marzo en Vista Mar Golf Beach & Marina, uno de los campos de golf más espectaculares de Panamá, reuniendo a 50 jugadores que participaron en una jornada memorable marcada por el excelente ambiente, la camaradería y una organización de primer nivel.

En tiempo récord, el torneo logró convocar una sólida participación de más de 20 patrocinadores, quienes respaldaron esta iniciativa que busca crear nuevas experiencias deportivas y sociales en el país. Gracias a su apoyo, el evento contó con más de 5,000 dólares en premios, además de incentivos especiales que elevaron la emoción durante toda la jornada.

Uno de los momentos más esperados fue el Hole in One, donde los jugadores tenían la oportunidad de ganar un carrito de golf Club Car, agregando un nivel extra de adrenalina a cada swing.

Durante el torneo, los participantes disfrutaron de una cancha en condiciones espectaculares, acompañados por un ambiente relajado pero competitivo que permitió a todos vivir una experiencia diferente dentro del golf.

La jornada culminó con una premiación inspirada en el mundo del automovilismo, con podio, celebración y un ambiente vibrante que sorprendió a los asistentes y reforzó el concepto único de Golf & Racing.

Posteriormente, jugadores, patrocinadores e invitados pudieron compartir y celebrar el éxito del evento con un almuerzo gourmet en el restaurante Ziembra Peruvian Restaurant, donde la gastronomía y el ambiente cerraron el día de manera memorable.

La satisfacción de los jugadores y patrocinadores dejó claro que esta primera edición fue solo el comienzo. La organización confirmó que ya se trabaja en una segunda edición de la Copa Autódromo Panamá Golf & Racing, que promete regresar este mismo año con aún más experiencias, premios y sorpresas.

La Copa Autódromo Panamá Golf & Racing nace con el objetivo de seguir consolidando a Panamá como un destino donde el deporte, el lifestyle y las experiencias de alto nivel se encuentran en un mismo escenario.

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