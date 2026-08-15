Expo Chiriquí reúne a más de 10 marcas automotrices este fin de semana en Federal Mall

La feria automotriz de CeroKM llega a Chiriquí con una amplia oferta de vehículos, oportunidades de cotización y entrada gratuita para todos los visitantes.

Este fin de semana, Federal Mall se convierte en punto de encuentro para los amantes de los autos con la realización de Expo Chiriquí, la feria automotriz organizada por CeroKM que reúne en un solo lugar a más de 10 marcas internacionales.

Durante la exposición, los visitantes podrán conocer diferentes modelos, comparar opciones y cotizar su próximo vehículo con representantes de marcas como GWM, Haval, Chevrolet, Bestune, 212, ZX Auto, Suzuki, Changan, Kia Panamá, Mitsubishi, Sinotruk, Venucia, Jetour y Soueast Panamá.

La feria busca facilitar la experiencia de compra para quienes están considerando estrenar vehículo, permitiéndoles explorar distintas alternativas y recibir información directamente de las marcas participantes en un mismo espacio.

Expo Chiriquí se desarrolla este fin de semana en Federal Mall y la entrada es gratuita. La invitación es a visitar la feria, cotizar y aprovechar la oportunidad de salir con auto nuevo.