Family Fest en Chiriquí Mall: autos, bancos y diversión para toda la familia

En Chiriquí Mall, ciudad de David, este viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero, se celebrará esta feria que incluye además actividades para niños. La entrada es gratuita.

Desde este viernes 16 de enero al domingo 18 de enero, las familias chiricanas podrán disfrutar del Family Fest Chiriquí, un evento organizado por la plataforma CeroKm de Corporación La Prensa. La feria incluirá autos, mascotas y bancos, con la participación de más de 15 empresas. Se realizará en Chiriquí Mall, en ciudad de David, desde las 1:00 p.m. a 9:00 p.m. La entrada es gratuita.

Para los más pequeños de la casa, habrá actividades como brinca brinca, pinta caritas, palomitas de maíz, raspa´o. Los adultos podrán disfrutar de clases de Zumba el sábado 17 de enero por Smart Fit.

Además, para los amantes de las mascotas, se realizará un concurso para perros organizado por American Pets.

El Family Fest Chiriquí contará con la participación de reconocidas marcas y empresas, incluyendo Hyundai, Nissan, Chevrolet, Chery, Ford, Kia, Jetour, Gac Motor, Mazda, Mitsubishi, GWM, Omoda Jaecoo, Foton, Fuso, Airco S.A., Bahia Motors, Subaru, Davivienda, Panacredit, Corporación de Crédito S.A., ofreciendo opciones y servicios para todos los asistentes.

Family Fest en Chiriquí Mall cuenta además con el respaldo de revista ELLAS, Mi Diario y La Prensa.