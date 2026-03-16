Financiamiento de autos crece en Panamá impulsado por el dinamismo del sector

El financiamiento para la compra de vehículos continúa creciendo en Panamá, impulsado por el dinamismo del mercado automotriz y el aumento en la demanda de autos nuevos. Durante 2025, la cartera de préstamos para vehículos en el país registró un crecimiento de 11.5% en comparación con el año anterior.

Según datos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, los créditos para autos dentro del sistema bancario nacional alcanzaron los $2,262 millones al cierre de 2025, lo que representa aproximadamente el 6.4% del total de la cartera de préstamos destinada a personas y hogares.

En este escenario, el Verano Auto Show Panamá 2026 se posiciona como uno de los eventos más importantes del sector, reuniendo a concesionarios y entidades financieras que presentan al público nuevos modelos de vehículos y diversas opciones de financiamiento.

Durante la feria, Banco Davivienda Panamá busca fortalecer su presencia en el financiamiento automotriz, segmento en el que actualmente mantiene una participación de mercado de 8.3%. La entidad presentó una oferta especial que incluye tasas competitivas, plazos de hasta 108 meses para facilitar cuotas mensuales más accesibles y bonos promocionales en alianza con agencias de autos.

“Queremos acompañar a nuestros clientes en sus proyectos personales, como la compra de su vehículo, con soluciones de financiamiento ágiles y condiciones que realmente faciliten el cumplimiento de sus metas”, señaló Félix Gómez, gerente senior de Productos de Crédito de Banco Davivienda.

Las condiciones especiales estarán disponibles del 1 al 31 de marzo de 2026, tanto para créditos gestionados durante la feria como en cualquiera de las 15 sucursales del banco en el país.

Además, durante el evento, el banco ofrecerá precalificaciones inmediatas y evaluaciones de crédito en sitio, lo que permitirá a los clientes conocer rápidamente sus opciones de financiamiento y avanzar en el proceso de compra de su vehículo.