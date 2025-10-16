GianMatteo Rousseau brilla en el National Series 2025 y reafirma su posición entre los mejores pilotos del mundo

El joven piloto, actualmente sexto del mundo en el ranking global de karting, firmó un fin de semana perfecto al adjudicarse la victoria en las rondas 3 y 4 del National Series 2025 de SKAPA, disputadas en el Kartodromo de Panamá.

Rousseau compitió en las categorías X30 Junior y X30 Senior, enfrentándose a parrillas repletas de talento local. En ambas divisiones mostró un desempeño dominante desde las sesiones de clasificación, manteniendo un ritmo sólido durante los heats y asegurando la bandera a cuadros en las finales.

Su control técnico, constancia en pista y madurez competitiva lo convirtieron en una de las grandes figuras del evento. “Fue un fin de semana muy especial. Pude mantener el enfoque, aprovechar cada salida a pista y gracias al trabajo en equipo conseguimos estos triunfos. Mi meta es seguir creciendo, aprendiendo y representando a Panamá en las competencias internacionales con orgullo”, expresó Rousseau tras recibir sus trofeos. Con este doble triunfo, GianMatteo sigue consolidándose como uno de los pilotos favoritos del karting en Panamá.

Además, reafirma el gran momento que atraviesa a nivel internacional, tras figurar entre los mejores del mundo en su categoría, un logro que posiciona al kartismo panameño en la élite global.

La National Series de SKAPA se ha convertido en el principal semillero de talentos del karting panameño, y el rendimiento de Rousseau representa la solidez del proyecto deportivo que impulsa el crecimiento del automovilismo en el país. Con disciplina, preparación y una proyección internacional cada vez más fuerte, GianMatteo sigue demostrando que el futuro del kartismo panameño está en buenas manos.