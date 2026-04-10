Gianmatteo Rousseau competirá en la categoría más alta del karting

El piloto panameño Gianmatteo Rousseau dará un nuevo paso en su carrera internacional al participar en el Campeonato Europeo FIA Karting 2026, donde competirá en la categoría principal del karting frente a cerca de 95 pilotos provenientes de distintas partes del mundo.
El certamen, organizado por la Fédération Internationale de l’Automobile, se desarrollará en cuatro rondas y reúne a algunos de los talentos más competitivos del automovilismo en etapa formativa, consolidándose como una de las plataformas clave para el desarrollo de futuros pilotos profesionales.
Gianmatteo llega a esta nueva etapa tras registrar un sexto lugar en el Campeonato Mundial FIA Karting y posicionarse dentro del Top 10 del Europeo en la categoría OKJ. Ahora, dará el salto a la división superior, enfrentándose a pilotos con mayor experiencia y edad.
▶Sintoniza su participación este domingo 12 de abril a las 12:00 p.m. por TVMAX.
Su participación en esta categoría representa un reto importante dentro de su proceso de crecimiento deportivo, al medirse en un entorno de alta exigencia técnica y competitiva.
Este paso marca un avance en su trayectoria dentro del automovilismo internacional, en un escenario donde históricamente se han formado pilotos que luego llegan a las principales categorías del deporte motor.