Gianmatteo Rousseau enfrenta a 98 pilotos en el FIA European Championship de España

Entre los participantes estará el piloto panameño Gianmatteo Rousseau, quien continúa su proceso de formación y consolidación en el más alto nivel del karting europeo.

La pista Lucas Guerrero, en Valencia, será el escenario del Round 2 del FIA European Championship, una de las competiciones más exigentes del karting internacional, que reunirá a 98 pilotos de distintos países en un grid altamente competitivo. Este evento representa una de las citas clave del calendario europeo, donde se dan cita las futuras promesas del automovilismo mundial.

Entre los participantes estará el piloto panameño Gianmatteo Rousseau, quien continúa su proceso de formación y consolidación en el más alto nivel del karting europeo.

Su presencia en este campeonato refleja el crecimiento del talento latinoamericano en escenarios internacionales y supone un nuevo reto en su camino deportivo frente a los mejores exponentes de la categoría.