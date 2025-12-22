GWM Panamá impacta con una exhibición de tecnología, diseño y potencia en Town Center

Del 19 al 21 de diciembre, GWM Panamá estuvo presente en Town Center con una exhibición exclusiva que capturó la atención de todos los asistentes. Durante tres días, los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca dos de los modelos más robustos y sofisticados de la marca: el Tank 300 y el Haval H9, vehículos que destacan no solo por su diseño innovador, sino también por su tecnología avanzada, rendimiento excepcional y características de seguridad de última generación.

GWM Tank 300

Tank 300, con su diseño imponente y características todoterreno, ofrece un potente motor que garantiza una conducción estable y segura en cualquier tipo de terreno. Además, cuenta con un interior de lujo, tecnología de conectividad de vanguardia y sistemas de asistencia al conductor, que elevan la experiencia al volante a un nivel superior.

Por otro lado, el Haval H9 es un SUV de gran capacidad que combina potencia con confort. Con un motor robusto y una tracción integral, este modelo es ideal para quienes buscan aventura sin comprometer la comodidad. Su sistema de info entretenimiento, junto con sus características de seguridad, como frenos de emergencia, cámaras 360° y asistente de cambio de carril, ofrecen un viaje más seguro y placentero.

Haval H9

Durante la exhibición, los asistentes pudieron interactuar con expertos de la marca, quienes compartieron los beneficios de estos vehículos, como su fiabilidad, eficiencia de combustible y la tecnología que simplifica y mejora la conducción.

Para aquellos que buscan un vehículo con carácter, potencia, tecnología y diseño, esta parada en Town Center fue la oportunidad perfecta para descubrir por qué Great Wall Motors se ha consolidado como una de las marcas más destacadas en el mercado automotriz.